«أبوظبي الرياضية» تفوز بحقوق كأس أبطال العرب

علي الزعابي (أبوظبي)

وقعت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، اتفاقية مع شركة «صلة الرياضية»، للحصول على حقوق البث الحصري لمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في حلتها الجديدة، على قنواتها المفتوحة، وذلك خلال حفل رسمي في المقر الرئيس لـ «أبوظبي للإعلام».

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، والدكتور رجاء الله السلمي، وكيل هيئة الرياضة، أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، فيما وقع الاتفاقية عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وراكان الحارثي، رئيس شركة صلة الرياضية المالكة للحقوق، وبحضور يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعدد من مديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم: «يأتي توقيع الاتفاقية للحصول على حقوق البث الحصري للبطولة الأقوى بين البطولات العربية في كرة القدم، وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لـ (أبوظبي للإعلام) والرامية إلى توفير تغطية ومتابعة شاملة لأهم الأحداث والمناسبات والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة تلك التي تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الجمهور العربي».

وأشار إلى أن قرار الشركة بنقل منافسات البطولة على القنوات المفتوحة، تأكيدٌ على التزامنا تجاه الجمهور بإتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة أهم الفعاليات الرياضية العربية بشكل مجاني، والتمتع بالتغطية المتميزة والشاملة للفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وفقاً لأعلى مقاييس وتقنيات البث التلفزيوني، والتي تتناسب مع حدث رياضي بهذا الحجم.