«حيوانات حية» تتسبب في سحب أعمال بمعرض جوجنهايم

نيويورك (أ ف ب)

أعلن متحف جوجنهايم في نيويورك سحب ثلاثة أعمال من معرض من المزمع انطلاقه قريباً بشأن الصين المعاصرة، وذلك بعد تلقيه «تهديدات بالعنف» على خلفية استخدام أو تجسيد حيوانات حية في هذه الأعمال.

ومن المقرر انطلاق معرض «آرت أند تشاينا أفتر 1989: ثياتر أوف ذا وورلد» في السادس من أكتوبر، وهو يتناول الفن الصيني بعد تظاهرات ساحة تيانانمن، ويضم أعمالاً أنجزت بين سنتي 1989 و2008.

ومن بين هذه الأعمال ثلاثة تتناول حيوانات.

وأشهر هذه الأعمال، وهي المنشأة التي سمي المعرض نسبة إليها بعنوان «ثياتر أوف ذي وورلد»، وتضم مئات الزواحف والحشرات، وطوال مدة المعرض الذي يستمر حتى 7 يناير، سيتمكن الزوار من معاينة هذا النظام البيئي الرمزي الذي تأكل فيه الكائنات الكبيرة تلك الصغيرة.