ريمة الحوسني مسؤولة طبية عن «مونديال السيدات» بفرنسا

دبي (الاتحاد)

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الدكتورة ريمة محمد قاسم الحوسني، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، المسؤولة الطبية بالاتحادين الآسيوي والدولي، كطبيبة مسؤولة عن الأمور الطبية وفحص المنشطات خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 5 إلى 24 أغسطس المقبل.

وستكون الدكتورة ريمة الحوسني مسؤولة عن الإشراف على جميع الأمور الطبية الخاصة بالبطولة، كالأطقم التي تقدم للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمسؤولين والعاملين بالاتحاد الدولي خلال البطولة، بالإضافة إلى اجراء فحوص الكشف عن المنشطات للاعبات، وكذلك الإشراف على الخدمات الإسعافية للاعبات والجماهير، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات المحلية لاستقبال الإصابات في حال حدوثها، إلى جانب مسؤوليتها عن تعليم وتثقيف المتطوعين والأطقم الطبية المرافقة للفرق المشاركة، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، قبيل موعد انطلاق البطولة، وطبقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقد سبق تكليف ريمة الحوسني كمسؤولة طبية عن بطولة كأس العالم للناشئين بالإمارات 2013، والعديد من بطولات السيدات على الصعيد الآسيوي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2017 التي أقيمت بالعاصمة أبوظبي، كما تم تكليفها كمسؤولة عن تغطية الأمور الطبية وفحص المنشطات للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية 2018، وبطولة كأس آسيا 2019.