بن دغر: سنصرف رواتب الجهات التي سلمت كشوفها



تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 عدن (وكالات) قال رئيس الوزراء اليمني: «إن الحكومة ملتزمة صرف رواتب المدنيين العاملين في المؤسسات (غير الإيرادية) أياً كان عددهم، وأنها سترسل عبر شركة الكريمي، وبنك التسليف الزراعي، ومؤسسات مصرفية أخرى، رواتب فروع الوزارات في صنعاء». وأضاف أن الحكومة ستقوم يوم غدٍ الأحد بإرسال رواتب المرافق التي تجاوب مديريها مع نداء الحكومة، وقاموا بإرسال كشوف الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2014، بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات. وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لكون الميليشيات الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجاير ومصانع الإسمنت. وقال: «مثلما يفعلون ذلك مع القطاع الحكومي، يقوم الحوثيون بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي على دفع المزيد من الإتاوات، لدعم المجهود الحربي، ما يطيل أمد الحرب، ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية، ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها، تحت مسميات مختلفة، لتغطية نفقاتهم الحربية، فيطيل ذلك من أمد الحرب».