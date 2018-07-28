الظفرة يغادر إلى ألمانيا استعداداً للموسم الجديد

علي الزعابي (أبوظبي)

غادرت في التاسعة صباح أمس، بعثة الفريق الأول بنادي الظفرة، متوجهة إلى ألمانيا لإقامة معسكرها الإعدادي الخارجي للموسم الجديد. ضمت البعثة 40 فرداً برئاسة فارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، وتضم البعثة 28 لاعباً بجانب الجهاز الفني والإداري والطبي، وسيخوض الفريق معسكره الإعدادي في مدينة بادقوق حتى 18 من الشهر القادم، حيث يلعب الظفرة 4 مباريات ودية إعدادية أيام 4 و8 و13 و17 من الشهر القادم، ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة أمام الاتحاد السعودي يوم 4 أغسطس، فيما سيخوض مباريتين أمام الفجيرة ومنتخب الكويت الأولمبي، ولم يتم تحديد هوية الفريق الرابع الذي سيواجهه الظفرة بالمعسكر حتى الآن، وعمل الجهاز الفني في الفترة الماضية منذ بداية المعسكر الداخلي في الدولة يوم 10 يوليو على إعداد اللاعبين من الناحية البدنية من أجل تجهيزهم للموسم الطويل، خصوصاً أن الظفرة يعتبر أحد الأندية السباقة في التوقيع مع الأجانب الأربعة، حيث حسم النادي هذا الملف مبكراً قبل فترة الإعداد لضمان التجانس والتفاهم بين اللاعبين قبل خوض المباريات الودية.

ومن جانبه، أكد سالم حسن الهلالي، مشرف الفريق الأول، أن الاستعدادات اكتملت بدخول الفريق في المرحلة الثانية من الإعداد، بعد أن أنهى مرحلة الإعداد الداخلي التي بدأت في العاشر من الشهر الحالي، والتي تعرف فيها الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي فوك رازوفيتش على اللاعبين عن قرب، حيث شهدت الفترة السابقة بعض التدريبات الفنية والبدنية للوقوف على الإمكانات الفردية للاعبين، مضيفاً أن المعسكر الخارجي سوف يشهد تكثيف الإعداد البدني والفني للاعبين من قبل الجهاز الفني، وذلك لاستيعاب خطة وطريقة الفريق التي سيلعب بها.