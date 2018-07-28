الوحدة يخسر ودياً أمام الاتحاد السعودي

النمسا (الاتحاد)

خسر الفريق الأول بنادي الوحدة، أولى مبارياته الودية أمام الاتحاد السعودي 3-1، في اللقاء الذي أقيم أمس الأول في النمسا، ضمن معسكر الفريق الذي يقام حالياً استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، افتتح الفريق السعودي الأهداف بتوقيع البرازيلي كارليتو، واستطاع العنابي إدراك التعادل عن طريق المغربي مراد باتنا في منتصف الشوط، وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي فالديفيا الهدف الثاني للاتحاد، واختتم أحمد عكايشي ثلاثية الفريق التونسي.

أشرك الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للوحدة، جميع اللاعبين المشاركين في المعسكر، باستثناء الأرجنتيني سبستيان تيجالي، حيث منحه إجازة لزيارة عائلته في إسبانيا وسيعود اليوم للمشاركة في المرحلة الثانية من المعسكر، وضمت تشكيلة الوحدة في الشوط الأول كلاً من محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، شانج ريم، سالم سلطان، سطان الغافري، محمد عبدالباسط، إسماعيل مطر، أحمد العكبري، طارق الخديم، مراد باتنا.

ويغادر اليوم 6 من لاعبي الوحدة معسكر الفريق، حيث ينضم المدافع محمد برغش إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يقام في مدينة سالزبورج النمساوية خلال الفترة من الأول حتى 19 من شهر أغسطس المقبل، ضمن البرنامج التحضيري، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019. كما ينضم خماسي العنابي، محمد الشامسي وأحمد راشد وخالد إبراهيم، ومحمد عبدالباسط، وسالم سلطان، إلى معسكر المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا منتصف أغسطس المقبل.

والتحق الحارس سيف الزعابي حارس مرمى الرديف بمعسكر الفريق أمس، ليكمل قائمة حراس المرمى بعد مغادرة الشامسي.