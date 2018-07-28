سباق دبي الدولي للخيول العربية ينطلق في نيوبري اليوم

أحمد عزت (لندن)

تترقب أوساط سباقات الخيل العالمية، الانطلاقة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري عصر اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

الحفل الذي يُعد الأرقى للخيول العربية عالمياً، اجتذب 80 خيلاً لأشواطه الثمانية، ما ينذر بمواجهات عاصفة، تعكس المستوى التنافسي الرفيع الذي بلغته السباقات العربية.

واستقطب السباق 36 خيلاً من خارج بريطانيا، وهي الخيول التي تأهلت للمنافسة على الحوافز المطروحة في أربعة أشواط، بالإضافة إلى 15 خيلاً تأهلت من داخل بريطانيا عبر منظومة من 17 سباقاً تحضيرياً للحدث الكبير، تقام في خمس دول.

ورغم غياب خيول راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن الشوط الرئيس «دبي إنترناشونال ستيكس (جروب 1)»، إلا أن الإثارة حاضرة من خلال سبعة خيول مميزة، يتقدمها بطل كحيلة كلاسيك «رضا» بإشراف المدرب جوليان سمارت وقيادة تي بشيلوت، وهو المرشح المفضل للفوز في مواجهة نجم مربط عذبة «مهداف عذبة» بإشراف فيل كولينجتون وقيادة الفارس تايغ أوشيه، والذي خسر منه في كحيلة كلاسيك، لكن مستواه يتطور، وإذا هطلت أمطار كما هو متوقع ستساعده.