«أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو تنطلق اليوم في «الشمس المشرقة»

أمين الدوبلي (طوكيو)

تنطلق صباح اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو، منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي تقام للمرة الرابعة في عاصمة «الشمس المشرقة»، وينظمها اتحاد الإمارات في 5 مدن عالمية هي طوكيو، ولوس أنجلوس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ولندن.

ورصدت اللجنة المنظمة مبلغ 120 ألف دولار أميركي جائزة لهذا الحدث الذي تشارك فيه 43 دولة من مختلف القارات، وسوف تبدأ فعاليات اليوم مبكراً في تمام الساعة التاسعة بتوقيت طوكيو ـ الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي ـ حيث تجري إجراءات الفترة الثانية والأخيرة للوزن التي سوف تستمر لمدة ساعة واحدة، يدخل بعدها اللاعبون في مرحلة الإحماء التي تتبعها انطلاق النزالات في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بصالة أوتا جيمانيزيوم، التي تستضيف الحدث للمرة الأولى هذا العام، والتي تعد واحدة من أهم الصالات المغطاة في بلاد الشمس المشرقة، نسبة لكونها أول موقع في العالم تشرق عليه الشمس.

المنافسات سوف تبدأ بالحزامين البنفسجي والأسود، ثم تليها باقي الأحزمة للرجال والسيدات الأبيض والأزرق والبني، أما نزال الأساطير، الذي سيجمع بين الياباني دايسوكي أمازون سوجي، والبرازيلي فيتور شاولين ريبيرو، فسوف يقام في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر على البساط الرئيسي، الذي يتوسط الأبسطة الثمانية، حيث توجد 4 أبسطة على يمينه، و4 أخرى على يساره، وسوف يستمر لمدة 15 دقيقة، وسط اهتمام إعلامي عالمي، نظراً لشعبية القطبين أمازون وريبيرو، حيث إن كليهما يملك رصيداً كبيراً من الإنجازات على بساط الجو جيتسو، وأبسطة الألعاب القتالية المختلطة.

الطقس اليوم في العاصمة اليابانية حار تبلغ درجة الحرارة فيه 32 درجة مئوية، ومع ذلك فإن السماء ممطرة على معظم الأنحاء، استمراراً للإعصار الجارف، الذي بدأ أمس وتتعرض له البلاد هذه الفترة، وتتحسب له كل أجهزة الدولة للتقليل من خسائره، ولاسيما أن النشرة الجوية التي تداولتها الصحف اليابانية ومختلف وسائل الإعلام تقول بأن هناك رياحاً عاصفة، وأمطاراً جارفة، ولكن صالة أوتا، التي تستضيف الحدث سوف تكون بعيدة كل البُعد عن هذه الظواهر كونها مجهزة تماماً لمثل هذه الأحوال، ومغطاة لتحمي اللاعبين واللاعبات من أية مؤثرات جوية.