«فيكتوري 3» يسعى لتكرار إنجاز 2016

دبي (الاتحاد)
يتطلع سفراء رياضة الإمارات «أمراء البحار» في فريق «الفيكتوري تيم» وفريق أبوظبي إلى تحقيق نتائج باهرة في «جائزة الصين - ليوزهو للزوارق السريعة فورمولا-1» الجولة الرابعة من بطولة العالم 2017 والتي تنطلق بعد غد في مدينة ليوزهو الصينية وتستمر حتى الأحد المقبل
ويكتمل اليوم عقد الفرق المشاركة، بوصول وفد الفيكتوري تيم الذي يقوده في البطولة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويضم غانم خميس المري عضو مجلس الإدارة واللذين يرافقان الوفد من أجل رفع المعنويات وتشجيع الفريق والطاقم الإداري والفني.
|
وأعرب عن أمنياته القلبية للفريق بالتوفيق في منافسات الجولة الرابعة التي تنطلق بعد غد في «ليوزهو»، مبيناً أنه متفائل كثيراً بالفريق، خاصة وأن آخر بطل توج في ليوزهو احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 الحالي، والذي يعرف طبيعة مسار السباق مكتسباً الخبرة من تاريخه الطويل في المشاركات في البطولة العالمية.
|
وكان وفد مؤسسة الفيكتوري تيم قد استبق بقية الفرق مبكراً إلى المدينة الصينية من أجل التجهيز للمشاركة في السباق الكبير وتجهيز زوارق الفريق، حيث يشارك عبر البطلين احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 ، وزميله الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4، ومعهم البطل العالمي السابق سكوت جيلمان المدير الفني للفريق الذي يشرف على تجهيز الزوارق لخوض المنافسات.
وكان فريق الفيكتوري تيم قد عاد بعدة مكاسب من جائزة هاربين - الجولة الثالثة لبطولة العالم الشهر الماضي، أهمها العودة الموفقة لبطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 ، والذي اعتلى منصة التتويج مرتين في منافسات سباقي أفضل زمن والرئيس، بينما يطارد الحظ العاثر زميله بالفريق المتسابق الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 بسبب عطل فني أطاح آماله في المنافسة.