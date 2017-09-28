«فيكتوري 3» يسعى لتكرار إنجاز 2016

دبي (الاتحاد)

يتطلع سفراء رياضة الإمارات «أمراء البحار» في فريق «الفيكتوري تيم» وفريق أبوظبي إلى تحقيق نتائج باهرة في «جائزة الصين - ليوزهو للزوارق السريعة فورمولا-1» الجولة الرابعة من بطولة العالم 2017 والتي تنطلق بعد غد في مدينة ليوزهو الصينية وتستمر حتى الأحد المقبل

ويكتمل اليوم عقد الفرق المشاركة، بوصول وفد الفيكتوري تيم الذي يقوده في البطولة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويضم غانم خميس المري عضو مجلس الإدارة واللذين يرافقان الوفد من أجل رفع المعنويات وتشجيع الفريق والطاقم الإداري والفني.

وأشاد حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالنتائج التي أحرزها الفريق في الجولات الثلاث الماضية الأولى في البرتغال«بورتيماو»، والثانية في فرنسا «أيفيان»، والثالثة في الصين«هاربين» والتي أكدت أن الفريق قادم وبقوة للمنافسة على اللقب رغم الحظ والأعطال التي وقفت أمام المتسابقين المتميزين بطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4.

وأعرب عن أمنياته القلبية للفريق بالتوفيق في منافسات الجولة الرابعة التي تنطلق بعد غد في «ليوزهو»، مبيناً أنه متفائل كثيراً بالفريق، خاصة وأن آخر بطل توج في ليوزهو احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 الحالي، والذي يعرف طبيعة مسار السباق مكتسباً الخبرة من تاريخه الطويل في المشاركات في البطولة العالمية.

كما حرص على الإشادة بالنتائج المتميزة لفريق أبوظبي متصدر الترتيب العام لبطولة العالم ومسابقة الفرق، متمنياً للجميع سباقاً آمناً، ومشاركة ناجحة تعكس مدى التطور والاهتمام الذي تحظى به الرياضات البحرية من القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على التطور المتلاحق والنتائج المتميزة في كل مجالات الرياضات البحرية بشكل عام، وسباقات الزوارق السريعة بوجه خاص.

وكان وفد مؤسسة الفيكتوري تيم قد استبق بقية الفرق مبكراً إلى المدينة الصينية من أجل التجهيز للمشاركة في السباق الكبير وتجهيز زوارق الفريق، حيث يشارك عبر البطلين احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 ، وزميله الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4، ومعهم البطل العالمي السابق سكوت جيلمان المدير الفني للفريق الذي يشرف على تجهيز الزوارق لخوض المنافسات.

وكان فريق الفيكتوري تيم قد عاد بعدة مكاسب من جائزة هاربين - الجولة الثالثة لبطولة العالم الشهر الماضي، أهمها العودة الموفقة لبطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 ، والذي اعتلى منصة التتويج مرتين في منافسات سباقي أفضل زمن والرئيس، بينما يطارد الحظ العاثر زميله بالفريق المتسابق الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 بسبب عطل فني أطاح آماله في المنافسة.