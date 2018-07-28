كلوب يجدد انتقاد راموس بسبب صلاح

لندن (رويترز)

كرر يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انتقاده لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بسبب الخطأ العنيف ضد محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إن المدافع الإسباني أسقط اللاعب المصري وكأنه يلعب المصارعة.

وتعرض اللاعب المصري لخطأ من راموس بعد مرور نصف ساعة من البداية، وأصيب في أربطة الكتف، ما أجبره على الخروج مبكراً من الملعب، وقال كلوب: «هل سنعيد فتح النقاش في هذا الأمر مجدداً»؟ وقال: «يخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل، ويخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل، وأنا لا أحب ذلك، لو رأيت الإعادة مجدداً ولم تكن تشجع ريال مدريد فإنك ستعتقد أن التدخل وحشي».