نادي الشارقة الرياضي يكرم أبطال الإنجازات

الشارقة (الاتحاد)

احتفل نادي الشارقة الرياضي بأبطال التايكواندو والمبارزة، الذين رفعوا راية الوطن خفاقة في المحافل العالمية، كأول إنجاز للنادي بعد التكوين الجديد، بحصول عبدالله المازمي على برونزية التايكواندو في بطولة العالم للناشئين، ونيل محمد أحمد المازمي ذهبية البطولة العربية في المبارزة لفئة 15 عاماً، وسط حضور ضخم تقدمهم عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد بن هندي نائب رئيس النادي، وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة، وناصر بن عفصان المدير التنفيذي والمالي، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية ونائبه حميد سبت، وفهد سالم الحمادي عضو الإدارة، إلى جانب إبراهيم خالد المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، وأيوب اللشكري المدير العام، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ولفيف من المهتمين بالرياضة وأولياء الأمور.

وتخلل الحفل عروض قتالية لألعاب التايكواندو والمبارزة، إلى جانب استعراض لاعبي الجودو والكاراتيه والجو جيتسو وعرض فيلم لمراحل تدريب اللاعبين ومتابعتهم والإشراف عليهم واستقبالهم عقب تحقيق الإنجازات.

وعبر اللاعبون لدى تسلمهم الهدايا العينية والنقدية عن فخرهم بهذا الحفل والتكريم، مؤكدين على أنه سيكون حافزاً لهم ولزملائهم في الاستحقاقات المقبلة، لتشريف النادي ورفع رايته في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، فيما أكد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المكرمون أن هذه المبادرات الكبيرة في معناها بمثابة دافع إضافي للعمل من أجل الإنجازات.

وقال عبد العزيز النومان: نهنئ في البداية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الرؤية الثاقبة والتي برهن لاعبو نادي الشارقة للألعاب الفردية نجاحها وترجمتها إلى واقع في أول مشاركة خارجية لهم، وإننا نثق جيداً في قدرة مجلس النادي وإدارة الألعاب الفردية على تسخير كل القدرات لتأهيل وإعداد لاعبين نفخر بهم في المستقبل القريب، وسنكون عوناً لهم في مختلف المجالات، كما أهنئ اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية على هذا العمل الكبير ونطالبهم بالمزيد.

وأشار محمد بن هندي إلى أن التكريم، ما هو إلا تعبير عن تقديرنا وفخرنا بهذا الجيل الواعد، والذي نأمل منه الكثير، تحقيقاً لأهدافنا، حسب الخطة التي يعمل على تنفذها إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري.