تنظيمية ماراثون «الوفاء للقائد» تعتمد نقطة الانطلاقة والمسار

دبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لماراثون «رسالة الوفاء للقائد» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، استعداداتها الرسمية لتنظيم النسخة السابعة من الماراثون التشريفي، من خلال اجتماعها الأول الذي عقد في دبي أمس الأول.

وأشار صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة إلى أن اللجنة المنظمة وضعت التصورات العامة للنسخة الحالية، ومنها تحديد التوقيتات الزمنية ونقطة الانطلاق ومسار المشاركين ومقومات نجاح النسخ الست الماضية للعمل على تعزيزها، بحيث تواكب النسخة الجديدة من ماراثون الوفاء للقائد النهضة النوعية التي تعيشها دولة الإمارات، مؤكداً أن النسخة الحالية تشهد إضافات تنظيمية لأول مرة سعياً لإظهارها بأفضل صورة معبرة.

وكشف صالح عن أن النسخة القادمة من «ماراثون الوفاء للقائد» تتضمن تواصلاً أكبر مع كل أطياف المجتمع الإماراتي، وهناك أفكار تبنتها اللجنة المنظمة وسيتم الإعلان عنها لاحقاً ستكون حاضرة في النسخة السابعة لماراثون الوفاء للقائد هدفها تعزيز المكانة التشريفية للحدث، الذي يعتبر أول ماراثون تشريفي في العالم بأسلوب إقامته ورسالة الوفاء التي يحملها العداؤون الموقعة من أولياء العهود.

وأكد أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى أن تسهم الاستعدادات المبكرة والجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لهذا الحدث، لتجعل منه نسخة أكثر تميزاً، ومنوهاً إلى أن ماراثون رسالة الوفاء للقائد مبادرة وطنية اجتماعية ورياضية، تستحق تقديم كل أشكال الدعم لها لمواصلة النجاح الذي شهدته منذ انطلاقتها في النسخة الأولى، التي ركض بها العداؤون من دبي إلى العاصمة أبوظبي، لما تحمله من معان نبيلة وسامية من شعب الوفاء إلى قيادة الوفاء، داعياً مختلف الجهات، خاصة الرياضيين إلى مواصلة مشاركتهم بحيث تظهر النسخة الحالية بذات الصورة المعبرة التي تميز ماراثون رسالة الوفاء للقائد، الذي يتخذ من الرياضة وسيلة له للتعبير عن معاني الصدق والوفاء للقائد صاحب السمو رئيس الدولة.