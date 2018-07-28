أحمد بن طحنون يتوج «القوات البرية» بطلاً لكأس الخدمة الوطنية للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

توج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فريق قيادة القوات البرية بطلاً لمنافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو للدفعة الثامنة، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام، في الصالة الرياضية بمدرسة الخدمة الوطنية لقيادة حرس الرئاسة بمعسكر سيح حفير. شارك في البطولة، منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات الثامنة والتي خصصت للحزام الأزرق لمختلف الأوزان، وحسمت البطولة القوات البرية برصيد ست ميداليات، منها ثلاث ذهبيات، وجاء في المركز الثاني قيادة حرس الرئاسة برصيد ثماني ميداليات، منها ذهبيتان، وجاء في المركز الثالث قيادة الدفاع الكيميائي برصيد ذهبية وحيدة.

وشهدت البطولة تسجيل رقم قياسي على مستوى عدد اللاعبين المشاركين في بطولات الجو جيتسو لفئة الحزام الأزرق على المستوى العالمي، والذي كان مسجلاً عام 2017 بعدد 582 لاعباً في بطولة العالم للجو جيتسو فئة الحزام الأزرق عمومي التي أقيمت بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وتم تسجيله بمشاركة 839 لاعباً.

وفي ختام الحفل، تم تتويج اللاعبين والوحدات الفائزة بالبطولة، والفائزين في النزالات، حيث حصل المجند عمر الشحي من قيادة الدفاع الكيميائي على المركز الأول في الحزام الأزرق عمومي، وزن تحت 69 كجم، وحل عبد الرحمن النعيمي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ثانياً، وجاء ثالثاً عبدالله المازمي من حرس الرئاسة. وفي منافسات الحزام الأزرق عمومي، وزن تحت 77 كجم، جاء سيف العوفي من قيادة القوات البرية أولاً، وعبدالله الحاي من القوات البرية ثانياً، وحل عبدالله الحمادي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ثالثاً، ونال علي البناي من قيادة القوات البرية المركز الأول في منافسات الحزام الأزرق عمومي، وزن تحت 85 كجم، وحل ثانياً حسن السعدي من قيادة القوات البحرية، ثم عبدالعزيز العبادي من قيادة القوات البرية ثالثاً. كما توج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان القيادات الفائزة بالبطولة، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الجو جيتسو، ما أسهم في تطويرها، وعزز من انتشارها.