ضبط مخزن أسلحة لـ «القاعدة» في حضرموت



تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017 عدن (الاتحاد) تمكنت قوات الأمن اليمنية في محافظة حضرموت، من ضبط مخزن أسلحة ومتفجرات تابع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي أثناء مداهمة أحد الأوكار في مدينة الشحر الساحلية شرق المحافظة. وأفاد مصدر في المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا لـ «الاتحاد» أن قوات النخبة داهمت أحد المواقع عقب معلومات استخباراتية حول تواجد مستودع خاص للتنظيمات الإرهابية في مدينة الشحر، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من مداهمة المستودع وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة والألغام المتنوعة كانت بداخله. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد العناصر الإرهابية المنتمية للقاعدة أثناء ملاحقته في منطقة فوة بمدينة المكلا. كما تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوات ناسفة وشبكة ألغام ومتفجرات تم زرعها في منطقة الحمراء غرب مدينة المكلا.