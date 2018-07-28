إشادة كبيرة بنجاحات بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات

إيطاليا (الاتحاد)
أشاد أحمد محمد الخوري، مدير الشؤون الحكومية والخارجية، ببطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، و«النجاحات» الكبيرة التي حققتها البطولة التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الثانية «جولة إيطاليا»، والتي احتضنتها مدينة تودي الإيطالية، وذلك في عامها الثاني، ما يعزز من مضاعفة النجاحات في الجولات الثلاث المقبلة، وهو ما تسعى إليه اللجنة المنظمة العليا للبطولة.
ووجه الخوري شكره إلى سفارة الدولة بإيطاليا، وخص بالشكر السفير صقر ناصر الريسي، واللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعلى رأسها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وإلى الاتحاد الإيطالي على استضافته البطولة، وإسهامه في إنجاح فعاليات الجولة الأولى، وكذلك الجهود التي بذلت من قبل المنظمين والحكام والمدربين والرعاة في نجاح الحدث الأبرز في الرماية. ووجه الخوري الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، على مكارمها المتعددة بصفة عامة والبطولة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن البطولة خير ترويج لرياضة الإمارات، بعدما عكست الوجه الحضاري والرياضي للدولة.
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وقال الشحي إنه قرأ في عيون الراميات الرضا الكامل عن الجولة الإيطالية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد جولات مصر والمغرب والإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في المستوى والأداء، وستكون جولة الختام بالعين هي مسك الختام للنسخة الثانية من البطولة.
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واستكملت الجولتان الأخيرتان بإقامة منافسات البطولة وفق القانون الدولي، حيث تمت رماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً، أضيفتا إلى الجولات الثلاث، وتأهلت منهن صاحبات أفضل نتيجة (6 راميات) من مجموع 125 طبقاً إلى الأدوار النهائية التي أقيمت مساء أمس لتحديد هوية البطلات الثلاث لجولة أوروبا. وكما هو معروف، فإن كل الراميات المتأهلات إلى الأدوار النهائية، قد تأهلن فعلياً إلى هذه النهائيات من دون رصيد، ولم يعتد بالنتائج التي تحققت خلال الجولات التأهيلية.