إشادة كبيرة بنجاحات بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات

إيطاليا (الاتحاد)

أشاد أحمد محمد الخوري، مدير الشؤون الحكومية والخارجية، ببطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، و«النجاحات» الكبيرة التي حققتها البطولة التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الثانية «جولة إيطاليا»، والتي احتضنتها مدينة تودي الإيطالية، وذلك في عامها الثاني، ما يعزز من مضاعفة النجاحات في الجولات الثلاث المقبلة، وهو ما تسعى إليه اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

ووجه الخوري شكره إلى سفارة الدولة بإيطاليا، وخص بالشكر السفير صقر ناصر الريسي، واللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعلى رأسها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وإلى الاتحاد الإيطالي على استضافته البطولة، وإسهامه في إنجاح فعاليات الجولة الأولى، وكذلك الجهود التي بذلت من قبل المنظمين والحكام والمدربين والرعاة في نجاح الحدث الأبرز في الرماية. ووجه الخوري الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، على مكارمها المتعددة بصفة عامة والبطولة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن البطولة خير ترويج لرياضة الإمارات، بعدما عكست الوجه الحضاري والرياضي للدولة.

ومن جانبه، أكد حكمنا الدولي حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، أن المستوى الفني تطور كثيراً، مشيراً إلى أن كل جولة من جولات البطولة شهدت وجوهاً جديدة، وهو ما يعزز دور البطولة في إعداد الراميات للمنافسة في بطولة العالم المقبلة بكوريا الجنوبية، وهي البطولة الأولى المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، كما أنها جاءت بمثابة خير إعداد للراميات الآسيويات في كل من الهند والكويت وماليزيا وكازاخستان والصين وكوريا وغيرها اللاتي سوف تشاركن في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا وبالميانج بإندونيسيا خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال الشحي إنه قرأ في عيون الراميات الرضا الكامل عن الجولة الإيطالية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشهد جولات مصر والمغرب والإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في المستوى والأداء، وستكون جولة الختام بالعين هي مسك الختام للنسخة الثانية من البطولة.

كانت منافسات البطولة قد اختتمت مساء أمس، بإقامة جولتين أخيرتين بعد الجولات الثلاث الأولى، والتي شهدت منافسات قوية وشرسة بين 56 رامية، جميعهن من المصنفات دولياً، حيث رمت كل منهن 3 جولات بإجمالي 75 طبقاً، واحتدمت المنافسة بينهن، وأسفرت تلك النتائج عقب نهاية الجولة الثالثة عن صدارة كازاخستانية روسية مشتركة بين سارسنكو ريسبكوفا وبيشنشيكوفا، وحققت كل منهما 71 طبقاً من أصل 75 طبقاً، ولاحقتهما الهندية شرويسي شينج ومعها الكازاخستانية ماريا ديمترينكو برصيد 70 طبقاً، وفي المركز الخامس تساوت 7 راميات في رصيد 69 طبقاً، هن الروسية أنجلينا رودينجا والإيطالية إيلسيا إيزي والكويتية شهد الحوال والإيطالية مارتينا دونيني ومواطنتها كارولينا باجنين والأسترالية بيني سميث والروسية بولينا كنيزفا، وحققت أربع راميات رصيد 68 طبقاً.

واستكملت الجولتان الأخيرتان بإقامة منافسات البطولة وفق القانون الدولي، حيث تمت رماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً، أضيفتا إلى الجولات الثلاث، وتأهلت منهن صاحبات أفضل نتيجة (6 راميات) من مجموع 125 طبقاً إلى الأدوار النهائية التي أقيمت مساء أمس لتحديد هوية البطلات الثلاث لجولة أوروبا. وكما هو معروف، فإن كل الراميات المتأهلات إلى الأدوار النهائية، قد تأهلن فعلياً إلى هذه النهائيات من دون رصيد، ولم يعتد بالنتائج التي تحققت خلال الجولات التأهيلية.