ميلان في مهمة سهلة.. ورحلة شاقة لأرسنال

باريس (أ ف ب)

سيكون العملاق الإيطالي ميلان في مهمة سهلة على أرضه ضد رييكا الكرواتي، فيما يزور أرسنال الإنجليزي بيلاروسيا للمرة الأولى، في رحلة شاقة تجمعه بباتي بوريسوف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويشكل ميلان وأرسنال محط الاهتمام في المسابقة القارية لهذا الموسم، كونهما اعتادا خوض دوري الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باليوروبا ليج.

لكن إذا كانت مشاركة أرسنال في المسابقة القارية «الرديف» خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر، الذي كان موجودا في دوري الأبطال لـ19 موسماً على التوالي، وتحديداً منذ 1998-1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدماً رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013-2014، حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.