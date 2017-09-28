الهلال يؤجل الاحتفالات الآسيوية بسبب الدوري

مصطفى الديب (أبوظبي)

أغلق الهلال ملف دوري الأبطال، بعد فوزه الساحق برباعية على بيروزي، ليركز علي بطولة الدوري، باعتباره حامل اللقب، من أجل استعادة سكة الانتصارات محلياً، عندما يستقبل القادسية السبت المقبل، في ختام مباريات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي.

وكان الهلال سقط في فخ التعادل أمام الاتحاد في المرحلة الماضية، بعدما استهل الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، وهو يمني النفس بكسب النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة، في ظل المنافسة التي يواجهها من مطارده المباشر الباطن الذي يفتتح المرحلة غدا الخميس بملاقاة الفتح الثامن.

ويدخل الهلال المباراة في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، بعدما وضع قدماً في نهائي مسابقة دوري الأبطال، ويعول مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز على المهاجم السوري عمر خريبين الذي أحرز 3 أهداف في مرمى بيروزي، لكن القادسية الذي يتقاسم المركز الثالث مع الأهلي والفيصلي، لن يكون خصماً سهلاً، فهو يتطلع بدوره إلى استعادة توازنه، بعد تعادله مع الفيصلي 1-1 في المرحلة الماضية.

وكان الهلال قد نجح وسط أجواء جماهيرية رائعة، بأبوظبي في الثأر لمواطنه الأهلي من بيروزي الإيراني، وأقصى بيروزي الأهلي السعودي من ربع نهائي البطولة بمجموع المباراتين، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدف لكل فريق، ثم فاز على ملعب مباراة أمس الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.