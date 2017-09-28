مفاجأة «المكسيكي» تذل حامل اللقب

مكسيكو سيتي (د ب أ)

فجر نادي لوبوس الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى المكسيكي مفاجأة كبيرة، بالفوز على حامل لقب المسابقة شيفاز، صاحب الملعب، بنتيجة 2 /‏ 1 في أولى مباريات البطولة، بعد عودتها من التوقف الذي استمر لأسبوع كامل، بسبب الزلزال الذي ضرب وسط المكسيك.

وبتلك الهزيمة، تراجع شيفاز إلى المركز الثاني عشر، ليبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة إلى أول الأدوار الإقصائية في الدوري المكسيكي، ومن ثم الإخفاق في الاحتفاظ باللقب.

وصعد لوبوس إلى المركز الخامس في جدول الترتيب مؤقتاً، انتظاراً لنتائج باقي المباريات، ولكنه على الأقل نجح في الإفلات من براثن المراكز الأخيرة التي تحدد الفرق الهابطة مع نهاية الموسم.

وقدم شيفاز أداءً سيئاً للغاية في الشوط الأول، وسمح للوبوس بإحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب لويس أدفينكولا. وفي الشوط الثاني، عاد شيفاز بالتعادل عبر اللاعب رودولفو بيتزارو.

ولكن الأداء تراجع مرة أخرى مع غياب الجماعية وبطء إيقاع اللعب، وخاصة في المناطق الهجومية.

وتمكن الفريق الضيف من استغلال أخطاء منافسه ليسجل هدفه الثاني عبر أماوري اسكوتو.