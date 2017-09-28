مفاجأة «المكسيكي» تذل حامل اللقب

مكسيكو سيتي (د ب أ)
فجر نادي لوبوس الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى المكسيكي مفاجأة كبيرة، بالفوز على حامل لقب المسابقة شيفاز، صاحب الملعب، بنتيجة 2 / 1 في أولى مباريات البطولة، بعد عودتها من التوقف الذي استمر لأسبوع كامل، بسبب الزلزال الذي ضرب وسط المكسيك.
وبتلك الهزيمة، تراجع شيفاز إلى المركز الثاني عشر، ليبتعد أكثر عن المراكز المؤهلة إلى أول الأدوار الإقصائية في الدوري المكسيكي، ومن ثم الإخفاق في الاحتفاظ باللقب.
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وقدم شيفاز أداءً سيئاً للغاية في الشوط الأول، وسمح للوبوس بإحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب لويس أدفينكولا. وفي الشوط الثاني، عاد شيفاز بالتعادل عبر اللاعب رودولفو بيتزارو.
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وتمكن الفريق الضيف من استغلال أخطاء منافسه ليسجل هدفه الثاني عبر أماوري اسكوتو.