هندرسون يطالب «الريدز» بالشراسة

ليفربول (رويترز)

قال القائد جوردان هندرسون إنه يرغب من فريقه ليفربول أن يظهر بشراسة أكبر، خاصة أمام الفرق التي تتكتل دفاعياً، وذلك عقب التعادل 1-1 مع سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا.

وبعد استقبال هدف سهل تمكن ليفربول «الريدز» من التعادل بواسطة كوتينيو، وبدا أن الفريق الروسي يشعر بالرضا بعد ذلك ودافع بقو،ة بينما اكتفى ليفربول بإهدار الفرص. وقال هندرسون لمحطة «بي.تي سبورت» التلفزيونية: هذه كرة القدم وستواجه دائماً مثل هذه الأمور ويجب اجتيازها. وأضاف: أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد معظم فترات اللقاء وصنعنا الفرص لكننا في حاجة إلى حسم الأمور وإظهار شراسة أكبر. وتعادل ليفربول بذلك في أول جولتين في دوري الأبطال ويملك نقطتين في المجموعة 5 وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر.

وقال هندرسون إنه محبط من عدم ترجمة السيطرة على الكرة إلى فوز مريح. وأضاف: استحوذنا على الكرة من البداية وحتى النهاية لذا كان ينبغي أن نفوز بسهولة. نحن محبطون. في ظل الفرص التي سنحت لنا كان ينبغي الفوز بسهولة. وتابع: في يوم آخر كان يمكن أن نفوز بثلاثية أو رباعية. بصفة عامة الأداء كان جيداً لكنه لم يكن كافياً للفوز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.