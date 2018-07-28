مشاعر وأفكار عمرو دهب في كتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

«ما لا أملك من المشاعر والأفكار»، كتاب جديد للكاتب عمرو منير دهب، صادر عن منشورات ضفاف ببيروت ومنشورات الاختلاف بالجزائر، بالاشتراك مع دار الأمان بالرباط ومكتبة كل شيء بحيفا، يونيو 2018.

الكتاب هو السابع عشر للكاتب، وهو يحوي أكثر من خمسين مقالة تمثِّل استجابات الكاتب الفكرية للعديد من المواقف والأحداث، وتجسِّد انفعاله مع كثير من شؤون الحياة التي تتعلق بالوقت الحاضر.

يتنقّل الكاتب عبر صفحات الكتاب بين المحلي والإقليمي والعالمي من المواضيع، ليلتقط من كل ذلك ما يصلح لأن يكون إنسانياً من الأفكار والمشاعر التي يمكن أن تعتمل داخل عقل ووجدان أي قارئ في أي مكان، تلك الأفكار والمشاعر التي يفصح الكاتب من خلال عنوانه عن أنه لا يملكها.

من عناوين الكتاب: «علامات الحب الصغرى والكبرى «، «حول العالم في بضع صفحات»، «حامض كبريتيك الغيرة»، «آن لبائعي أن يمدّ رجليه»، «تاريخ صلاحية أيّة علاقة»، «هكذا خسرت بعض أعز الناس»، «أصِبتُ بالصراحة وأحاول الشفاء منها».