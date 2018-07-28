استمرار التحضيرات لـ «كلباء للمسرحيات القصيرة»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء يوم أمس الأول بالمركز الثقافي في مدينة كلباء، فعاليات ورشة الإخراج المسرحي التي نُظمت في إطار الدورة التأهيلية الموسومة «عناصر العرض المسرحي» التي تقيمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة سنوياً في المرحلة التحضيرية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الموجه للهواة.

وفي حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، مدير المهرجان، انطلق برنامج اليوم الختامي للورشة التي أشرف عليها المخرج الكويتي عبد الله العابر، وشارك فيها أكثر من أربعين متدرباً، بتقديم مجموعة من اللوحات الأدائية القصيرة، ترجمت تنوع وتعدد الأساليب التي تعتمدها مناهج الإخراج المسرحي في الاشتغال على الوسائل التعبيرية التي يتيحها فن المسرح، كما عكست الدور المؤثر الذي تلعبه عناصر مثل الإضاءة والأزياء والموسيقى في بناء وتشكيل وإثراء دلالات وجماليات المشاهد المسرحية.

واختتم العرض الختامي للورشة بتقديم المتدربين الراغبين في المشاركة كمخرجين في الدورة السابعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وفاق عددهم 20 مخرجاً ومخرجة، حيث قدم كل واحد منهم اسمه وعنوان النص الذي يستعد لإخراجه، والتنافس به على جوائز المهرجان.

وفي كلمة له بمناسبة الختام، تحدث المشرف على الورشة عبد الله العابر، وهو أستاذ بقسم الإخراج في المعهد المسرحي بالكويت، مثمناً فكرة إقامة دورة تدريبية في عناصر العرض المسرحي لتأهيل وتحضير المشاركين في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي يمثل منصة لاكتشاف وصقل هواة المسرح؟ ودعا العابر المشاركين إلى «اغتنام الفرصة لتطوير إمكاناتهم الإبداعية وإبرازها».

كما استعرض العابر أبرز ما تطرقت إليه الورشة التي استمرت عشرة أيام (انطلقت في 17 يوليو)، وأشاد بمواظبة المشاركين، وحرصهم على الحضور والتفاعل، مشدداً على ضرورة أن يعي كل واحد منهم بأنه «في بداية الطريق، وعليه تعلم الكثير، واكتساب المزيد من الخبرات، ولكن بحب وشغف وقناعة».

وفي الختام، قدم أحمد بورحيمة، شهادة شكر وتقدير لمشرف الورشة، كما قدم شهادات المشاركة للمتدربين.وانطلقت مساء السبت ورشة «التمثيل المسرحي» التي يشرف عليها الممثل الكويتي عبد الله التركماني، وتستمر مدة عشرة أيام.