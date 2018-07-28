الفنون البصرية تمنح دبي بعداً رابعاً

غالية خوجة (دبي)

تتمتع دبي بإشراقات إبداعية لا تحصى، ومن معالمها الفنية المميزة الحديثة، إضافةً إلى برج خليفة وإطار دبي ومدينة جميرا وقناة دبي المائية وحدائقها المختلفة وسواها، نجد ظهوراً بارزاً للفنون المعاصرة بمختلف اتجاهاتها ووسائطها الكلاسيكية والحديثة بدءاً من الصورة إلى اللوحة إلى السمعي والمرئي والحركي والمفاهيمي والتجريدي والتجريبي والسوريالي والتركيبي والتقني التكنولوجي، مما يجعل الفضاء مفتوحاً على أطياف الرؤى والأبعاد التفاعلية المتمرئية بالتعايش ويمنحها بعداً رابعاً.

ومن هذه المعالم، قرية دبي العالمية Gate Villege، المركز المالي العالمي، حي الفهيدي العريق، ومعرض سكة الفني Fair Sikka Art، حي السركال أفنيو Alserkal Avenue القوز(1)، آرت دبي Art Dubai، وحي دبي للتصميم (D3)Dubai Design District الذي انطلق عام 2016 مستقطباً الأنشطة والفعاليات والورشات المختلفة والطاقات الشبابية والخبرات المتنوعة، ويبدو هذا الحي، بحد ذاته، لوحة فنية تركيبية مصممة بلغة عربية ولهجات عالمية، هدفه (الخير) الذي يرمز إليه بمنحوتات الأغنام المتوزعة على الفسحات الخارجية، ويتألف هذا الحي من غاليريهات ومقاهٍ ومطاعم وفسحات للرياضة واستوديوهات للتصميم والعروض والأزياء والفنون التشكيلية، نذكر منها كلاً من الغاليريهات: (سنيارSinyar/‏ آي آرAR/‏ آرت هوبArt Hub/‏سيتيزن إي Citizen E/‏إيست وينغ East Wing/‏ ورد Ward/‏ مركز سواروفسكي للإبداع Swarovski Creative Center).

ولا تتوقف الفعاليات على مدار أيام السنة، وتحفل بموسم صيفي كل عام، أمّا موسم هذا العام (2018)، فتتنوع أحداثه وورشاته في الطابق الأرضي/‏ المبنى (5)، ومنها ورشة (دور العمارة في الأفلام/‏ أستديو شارباسي Sharabassy BES)، التي تتحدث عن العمارة كبيئة مدنية من المكونات الرئيسة لصناعة السينما والمسلسلات التلفازية، كما تساهم الفنانة ريم العوضي في ورشة (ألوان مائية للمبتدئين)، وهي في هذه الدورة تعرف المشاركين على الحيل الخفية وتقنيات الألوان المائية وإمكانياتها الجمالية، بينما يقدم أستوديو (جام جار Jam Jar) ورشات فنية منها (وجوه فانتازية/‏ Fantastic Portraits) التي تتيح التعرف إلى الفنان السوريالي رينيه ماغريت، والتعرف إلى قيمة اللون وتدرجاته وعمقه وتطبيقاته التقنية الأخرى من خلال رسم الوجوه الفانتازية بالأكريليك، كما سيتعلم المشاركون كيفية مزج الظلال اللونية المختلفة على القماش باستخدام تقنيات الملح والألوان المائية في ورشة بعنوان (شمس وبحر وملح Sun, Sea and Salt)، ويشارك (تشكيل Tashkeel ) في تقديم ورشة (حشرات سلكية مع تامسين وايلد) لإبداع كائنات من الأسلاك والريش والنسيج، وورشة بعنوان (الحركة في التصوير الفوتوغرافي مع كيم روبرتسون) التي تجيب عن أسئلة متعددة، منها: ما تأثير اللونين الأبيض والأسود على المكان؟ وكيف تظهر لحظة من الوقت اللون ليظل على قيد الحياة والحاضر؟ وكيف يمكننا خلق إحساس أعمق بحيوية المكان من خلال الحركة؟، إضافة إلى ورشة (الرسم بالخط مع إبراهيم خمايسة)، و(الرسم من الذاكرة مع نتاليا لاسو)، وبدورها تقدم المنصة المستقلة (جفت الأقلام) ورشة (حقائق متغيرة) التي تتناول إعادة تدوير الصورة الفوتوغرافية من خلال إعادة تخيل القاعدة وتوظيف أساسيات الوسائط المختلطة: إنشاء محتوى باستخدام وسيطين مختلفين تماماً، وورشة (زينز zines) التي تعتبر مقدمة بسيطة لهذا الشكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام المطبوعة، و(زينز) عبارة عن أعمال قصيرة تعبّر عن الذات، وتعتمد على التداخلات في المواد من مجلات وكتب قديمة، وإدخالات دفاتر اليوميات، وملصقات وغيرها، حيث يتم تنظيم المحتوى وتصميم الفروق ضمن موضوع محدد، مثلاً (الذاكرة، اللون، الفكرة، إلخ..).