احتفالية كبرى في منصة الشارقة بمعرض ساو باولو للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تأخذ الشارقة التي تحل ضيف شرف الدورة الـ 25 لمعرض ساو باولو الدولي للكتاب، خلال الفترة من 3-12 أغسطس المقبل، زوار المعرض في جولة حول الثقافة الإماراتية ومسيرة تطورها خلال أربعة عقود من الزمن، حيث تنظم سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول الشعر، والرواية، والتراث في دولة الإمارات، بمشاركة وفد يترأسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ويضم 20 كاتباً وناشراً، و15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية.

وسيحظى سكان ساو باولو الذين يزيد عددهم على 21 مليون نسمة، بفرصة مشاهدة العروض الفنية الإماراتية التي تجمع بين الغناء الشعبي والرقص الفلكلوري، وتقدمها فرقة الشارقة الوطنية عبر شوارع المدينة الكبيرة.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية: «يؤسس الحوار القائم بين الثقافة الإماراتية واللاتينية في معرض ساو باولو الدولي للكتاب، لسلسلة علاقات استراتيجية، يمكنها أن تنعكس على الإمارة والدولة خلال الأعوام المقبلة، فلطالما كانت المعرفة والكتاب ركائز قوية لفرص العمل المشترك الدولي، خاصة أن الشارقة تملك مختلف المقومات التي تؤهلها لفتح أفق التعاون على مختلف الصعد والمستويات».

بدوره، قال أحمد العامري: «لا تقدم الشارقة في برنامجها الثقافي بمعرض ساو باولو الدولي للكتاب الهوية الحضارية للإمارة أو لدولة الإمارات وحسب، وإنما تمثل واحدة من صور الثقافة العربية والإسلامية بمختلف أشكالها وتنوعها، لذلك حرصت هيئة الشارقة للكتاب في إشرافها على احتفالية الإمارة ضيف شرف المعرض، على التنوع في الفعاليات والبرامج، بين الموسيقى، والشعر، والرواية، والتراث».