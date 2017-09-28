«السيتي».. في اتجاه شباك المنافس!

مراد المصري (دبي)

واصل مانشستر سيتي مسيرته المميزة في انطلاقة رائعة الموسم الحالي، ليحصد انتصاره الثامن على التوالي في مختلف المسابقات، بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزي، بعدما تفوق على شاختار الأوكراني بثنائية البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي ستيرلنج، ليصل إلى العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

وباستثناء مواجهة كأس رابطة الأندية الإنجليزي الذي تفوق فيها السيتي أيضاً بالقائمة الاحتياطية، فإنه نجح في أهم بطولتين ينافس عليهما، وهما الدوري ودوري الأبطال تحديداً في المباريات الخمس الأخيرة التي قدم فيها حصيلة رائعة بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي بدأ بإيجاد الحل لمشكلة الدفاع التي عانى منها «البلو مون» الموسم الماضي، وذلك بإحكام الطريق نحو شباك المنافسين فقط، حيث نجح الفريق في تسجيل هدفه السابع في مباراتين فقط في دوري الأبطال، رافعاً مجموعه من الأهداف في آخر 5 مباريات بين الدوري والمسابقة الأوروبية إلى 22 هدفاً، دون أن تهتز شباكه بأي هدف !

وفيما تمحورت فلسفة جوارديولا في السنوات الماضية على القوة الهجومية، يبدو أن الجميع تناسى أن فريقه كانت تهتز شباكه بعض الشيء، وهو ما سعى لمعالجته الصيف الماضي، حينما سخر معظم الأموال المخصصة لسوق الانتقالات لانتدابات لاعبين في الخطوط الخلفية، دون النظر إلى الخط الأمامي الذي يضم مواهب مميزة للغاية حالياً، لكنها بحاجة فقط للثقة من اللاعبين الموجودين وراءهم، وهو ما بات يتحقق حالياً.

ويدرك جوارديولا جيداً أهمية هذا الموسم بالنسبة له مع السيتي، حيث نال إشادة بأسلوبه الجديد وقتها «التيكي تاكا»، لكنه بقي دائماً وسط مقارنات بوجود الأرجنتيني ميسي معه في التشكيلة ومساعدته على حصد الألقاب، فيما تم اعتباره تسلم فريقاً جاهزاً مع بايرن ميونيخ الألماني الذي سيطر معه على الكرة الألمانية دون نجاح أوروبي، ليشكل السيتي اختباراً مهماً لقدراته بوصفه الفريق الذي أعاد بناءه فنياً منذ الموسم الماضي، وبدأ حالياً بوضع بصمته على الأداء الذي بات أسرع من أي وقت مضى، وظهور هوية مميزة للفريق هجومياً ودفاعياً.