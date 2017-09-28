الريال و الشامبيونزليج .. قصـة عشق

دورتموند (أ ف ب)

فك ريال مدريد الإسباني، بطل النسختين الأخيرتين، العقدة التي لازمته في زياراته السابقة إلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، بفوزه على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-1، في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

في المجموعة الثامنة، تواجه ريال مع دورتموند للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، وقد تعادلا ذهاباً وإياباً في 2016 بنتيجة واحدة 2-2، وتصدر الفريق الألماني المجموعة، إلا أن مشواره انتهى في ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي، فيما واصل الريال مشواره حتى النهاية وتوج بلقبه الـ12، وأثبت الريال المتعثر محلياً على ملعبه بالتعادل مع ليفانتي وفالنسيا والخسارة أمام ريال بيتيس، أن ارتباطه بالشامبيونزليج أشبه بالعشق من طرفين ارتبطا أبدياً.

ولطالما عانى الفريق الملكي في معقل دورتموند الذي زاره في 6 مناسبات سابقة، فتعادل في ثلاث وخسر مثلها، أبرزها في نصف النهائي عام 2013، حين خسر بنتيجة 1-4 بعد أن سجل مهاجم بايرن ميونيخ الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأهداف الأربعة للفريق الألماني.

لكن الوضع كان مختلفاً، إذ نجح الريال بفضل جاريث بيل، الذي سجل للمرة الأولى في المسابقة منذ 2 نوفمبر 2016، بعد «328 يوماً»، وثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن يفك العقدة الألمانية.