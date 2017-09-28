  • الخميس 08 محرم 1439هـ - 28 سبتمبر 2017م

«العميد» يرفع شعار «معاً نمضي»

الياسي: جاهزون لمواجهة الجزيرة
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تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017

مراد المصري (دبي)

واصل النصر تحضيراته لمواجهة الجزيرة بعد غدٍ في الجولة الثالثة بدوري الخليج العربي، وذلك تحت الشعار الذي رفعه عبر حسابه الرسمي بعنوان «معاً نمضي»، حيث تسعى كتيبة «العميد» لرفع هذا الشعار بهدف التعويض، والبحث عن العودة إلى درب النتائج الإيجابية.

وواصل الفريق تدريباته بصفوف مكتملة دون أي غيابات، كما انضم علي حسين إلى التدريبات الجماعية بعد فترة طويلة من الغياب بداعي الإصابة.

وأظهر لاعبو النصر تكاتفهم وإصرارهم لتحقيق نتيجة إيجابية بعد البداية المتعثرة بحصد نقطة واحدة في مباراتين، بالتعادل مع الشارقة، ثم الخسارة في الوقت القاتل أمام الوحدة بنتيجة 2-1.

وقال أحمد الياسي، لاعب النصر، إن فريقه لعب في الشوط الثاني أمام الوحدة بالطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق دائماً، وقال: حينما أدركنا هدف التعادل، بدأنا نطمع في الفوز، لكن من هجمة مرتدة تلقينا هدفاً في الوقت بدل الضائع، لكن الأهم أننا حاولنا ولم نيأس، والدليل أننا سجلنا هدف التعادل في الدقيقة 83، حيث نسعى دائماً لتنفيذ الخطة المطلوبة وتحقيق الأفضلية اللازمة من أجل النتيجة الإيجابية.

ورفض الياسي وصف روزنامة الفريق بالصعبة بمواجهة الوحدة والجزيرة على التوالي، وقال: سنواجه هذه الفرق عاجلاً أم آجلاً، ويجب أن نكون جاهزين لكل الفرق في جميع الأوقات، كما أننا نملك قائمة من اللاعبين الجاهزين لخوض هذه المباريات، سواء في الملعب أو مقاعد البدلاء. ... المزيد
     
 

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