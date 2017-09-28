هاشيك: التعادل «مرفوض»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وصف التشيكي إيفان هاشيك مدرب الإمارات، مواجهة حتا غداً ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، بأنها مهمة للغاية، حيث يرغب الفريق بقوة في حصد النقاط الثلاث؛ لأن الوضع الحالي غير مقبول بحصد نقطة فقط بعد جولتي البداية أمام الظفرة والوصل، وهو ما يعني أهمية مضاعفة الجهود من اللاعبين، وعدم ارتكاب الأخطاء، والحذر من خطورة حتا، خصوصاً مهاجميه ماهر جاسم والبرازيلي صاموئيل روزا.

وأضاف: «نعرف جيداً أهمية المواجهة التي تنتظرنا على ملعبنا أمام حتا، وهو يؤدي بقوة، رغم أن الظروف وضعته أمام مواجهات قوية في الموسم الجاري، حيث افتتح الموسم أمام العين ضمن الجولة الأولى بكأس الخليج العربي ثم واجه شباب الأهلي- دبي في افتتاح الدوري قبل أن يستضيف العين في الجولة الثانية، وهذه المعطيات تشير إلى أنه في وضع جيد من الجاهزية بفضل الاختبارات القوية التي خاضها».

ورفض هاشيك، اعتبار مواجهة حتا غداً ثأرية إثر الخسارة ذهاباً وإياباً 1-2 وصفر- 2، وقال «الصواب أن لقاء يوم غدٍ يعني أننا أمام ظروف مختلفة مع أهمية الحديث عن رغبتنا في حصد النقاط الثلاث، لتأكيد المرحلة الجيدة رغم التعادل أمام الظفرة والخسارة من الوصل».

وأكمل: «اللاعبون لعبوا بقوة أمام الظفرة والوصل، والمستوى الفني كان جيداً، لكن الأمور لم تمضِ إلى النتائج المطلوبة التي كنا نطمح إليها، وهذا لا يقلل من قيمة فريقي، والمهم أن نتابع الظهور القوي في لقاء يوم غدٍ حتى نحصل على العلامة الكاملة، ولا نهدر فرصة الفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا، مع كل الاحترام لطموحات الخصم».