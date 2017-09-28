قويض: التعادل أمام العنابي «مكسب»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد السوري محمد قويض المدير الفني للظفرة أن فريقه بمثابة كتاب مفتوح ومعروف لدى كافة الفرق المنافسة، لأن الجميع يعرف أننا نلعب بشكل مغلق على الصعيد الدفاعي، فيما نعتمد في الهجوم على سلاح المرتدات.

وأضاف قويض في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدة: «قد تفرض علينا مجريات المباريات أمورا أخرى، نحن نحترم كل الفرق، وندرك قيمة الوحدة. الحذر مطلوب في المباراة، إذ يجب علينا أن نحد من خطورة هجمات الوحدة خاصة على المستوى الهجومي لوجود الرباعي الخطير تيجالي، باتنا، كوجاك وإسماعيل مطر.

واعترف محمد قويض أن الظفرة سيدخل المباراة طامحاً في نقطة التعادل، فالمهم أن لا يخسر المباراة موضحاً: «قبل انطلاق البطولة وضعنا أهدافا استراتيجية من المباريات الأربع الأولى، وهي الحصول على 6 نقاط. تحقيق هذا الهدف يعني أننا نمضي وفق الخطط التي رسمناها سابقاً».

وواصل قويض: «الوحدة استعد جيداً للدوري. يقوده مدرب طموح يلعب للفوز دائما، نتائج الوحدة في الجولتين الأولى والثانية منحته أملاً كبيراً في المنافسة على اللقب»، وأضاف قويض:«يمتاز الوحدة بقدرته على إحداث تغيير على خطط اللعب أثناء المباراة. يلعب بشكل متوازن، أفضل خطوطه هو خط الهجوم، يملك القدرة على الوصول إلى المرمى والتسجيل في كل الظروف، أما عن خطه الخلفي، فقد لمسنا بعض الثغرات، كما أنه يملك حارسا متمكنا».