ريجيكامب: نلعب بجماعية في الدفاع والهجوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)
أكد الروماني لورنيت ريجيكامب، مدرب الوحدة، أن الدولي المجري جوجاك ليس جاهزاً تماماً بالرغم من بدء مشاركته في التدريبات اعتباراً من أمس الأول، بعد تعافيه من آلام في الظهر اشتكى منها مؤخراً، وأدت إلى غيابه عن فريقه أمام النصر.
وقال مدرب الوحدة: لا توجد مشكلة في التشكيلة، قبل مواجهة الظفرة غداً في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، نمر بمرحلة جيدة ولابد من استغلالها، خاصة أننا نلعب على ملعبنا، المباراة ستكون صعبة، ندرك قوة المنافس وأن مهاجمه الميدا سجل 4 أهداف في مباراتين، درسنا المنافس جيدا، وما يهمنا هو ما سنقدمه وكيف نفوز بالمباراة، وليس الطريقة التي سيلعب بها الظفرة.
|
وعن مدى رضاه عن تطبيق اللاعبين لأفكاره الفنية قال ريجيكامب: ذكرت من قبل أننا لن نكون راضين أبداً، فزنا بمباراتين، والجماهير دائماً تطلب المزيد، وأعتقد أن الفريق قدم أداء جيداً حتى الآن، ونحاول أن نستحوذ على الكرة بشكل أكبر، والمهم بالنسبة لنا الفوز، وما زال أمامنا الكثير من العمل.
|
وأبدى ريجيكامب سعادته بحضور جمهور العنابي في ملعب النصر بالجولة الماضية، وما قدمه من دعم للفريق، متمنياً أن يكون الحضور أكبر على استاد آل نهيان.