ريجيكامب: نلعب بجماعية في الدفاع والهجوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الروماني لورنيت ريجيكامب، مدرب الوحدة، أن الدولي المجري جوجاك ليس جاهزاً تماماً بالرغم من بدء مشاركته في التدريبات اعتباراً من أمس الأول، بعد تعافيه من آلام في الظهر اشتكى منها مؤخراً، وأدت إلى غيابه عن فريقه أمام النصر.

وقال مدرب الوحدة: لا توجد مشكلة في التشكيلة، قبل مواجهة الظفرة غداً في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، نمر بمرحلة جيدة ولابد من استغلالها، خاصة أننا نلعب على ملعبنا، المباراة ستكون صعبة، ندرك قوة المنافس وأن مهاجمه الميدا سجل 4 أهداف في مباراتين، درسنا المنافس جيدا، وما يهمنا هو ما سنقدمه وكيف نفوز بالمباراة، وليس الطريقة التي سيلعب بها الظفرة.

وتابع: الأجواء جيدة ولا توجد ضغوط على اللاعبين، فقط نريد أن نلعب بطريقتنا المعتادة، خاصة أننا واجهنا ضغطاً هجومياً من النصر في الشوط الثاني في الجولة الماضية، لا يمكن أن نتحدث في الوقت الحالي عن الفوز بالدوري، لكن ما يهمنا ونحرص عليه جداً هو أن نفوز بكل مباراة نخوضها. وبعد ذلك سنرى أين موقعنا.

وعن مدى رضاه عن تطبيق اللاعبين لأفكاره الفنية قال ريجيكامب: ذكرت من قبل أننا لن نكون راضين أبداً، فزنا بمباراتين، والجماهير دائماً تطلب المزيد، وأعتقد أن الفريق قدم أداء جيداً حتى الآن، ونحاول أن نستحوذ على الكرة بشكل أكبر، والمهم بالنسبة لنا الفوز، وما زال أمامنا الكثير من العمل.

وقال ريجيكامب أن هناك عدداً من اللاعبين قدموا مستويات جيدة في التدريبات مثل طارق الخديم وخالد باوزير، وأن اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين السابقتين قدموا الإضافة، وأعرب عن سعادته بالمستوى الذي قدمه محمد الشحي قائلًا: راضٍ عن ما قدمه وهو لاعب صاحب أخلاق عالية، تحدثت معه عن ضرورة أن يستعيد مستواه المعهود، وهذا لا يتحقق بسهولة لأن الضغط عليه كبير، والجميع ينتظر عودة الشحي بمستواه المعروف، ولذلك أتحدث معه كثيراً، لأن واجبي هو أن أساعد جميع اللاعبين. وأضاف: أشرح للاعبين كل يوم أنه من المهم أن نلعب بجماعية سواء في الدفاع أو الهجوم، كل اللاعبين تحسن أداؤهم، بسبب جديتهم في التدريبات، شانج ريم يقدم أداءً مميزاً، ومن المهم في الوقت الحالي أننا لا نستقبل أهدافاً، وهذا الأمر يعود إلى أننا نلعب بجماعية وليس لتميز خط الدفاع فقط.

وأبدى ريجيكامب سعادته بحضور جمهور العنابي في ملعب النصر بالجولة الماضية، وما قدمه من دعم للفريق، متمنياً أن يكون الحضور أكبر على استاد آل نهيان.