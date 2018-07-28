ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في الصين إلى 3.111 تريليون دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

بعد تراجعه 14.23 مليار دولار في شهر مايو، عاود الاحتياطي الأجنبي الصيني الارتفاع بنحو 1.51 مليار دولار في يونيو، مدفوعاً بتغييرات في قيمة الموجودات، بصرف النظر عن المخاوف المتعلقة باندلاع حرب تجارية بين بكين وواشنطن.

وارتفع الاحتياطي في يونيو إلى 3.112 تريليون دولار، بحسب بيانات نشرتها صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن البنك المركزي الصيني.

ويُعزى الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي، للتغيرات التي طرأت على أسعار الأصول، وفقاً لبيان صدر عن إدارة الدولة للاحتياطي الأجنبي «سيف». وقبيل منتصف هذا الشهر، تعرضت العملة والأسهم الصينية لبعض التقلبات عند بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية تقدر بنحو 34 مليار دولار. لكن لم تقف بكين مكتوفة الأيدي، حيث ردت بفرض رسوم على سلع أميركية مماثلة في القيمة.

وتمكن اليوان في العام الماضي، من تجاوز 3 سنوات متتالية من التراجع في قيمته مقابل الدولار، حيث تحولت هجرة رؤوس الأموال عبر الحدود إلى الخارج، لاستقرار في الداخل.

وذكر منظم الفوركس في الصين، أنه يتوقع لاحتياطي النقد الأجنبي في الصين أن يظل مستقراً، بصرف النظر عن تنامي الحمائية التجارية والزيادات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم حالة الاضطراب التي سادت السوق خلال الفترة الأخيرة، تبدو الصين غير قلقة، حيث تتدخل فقط للحيلولة دون حدوث أي تراجعات تتسبب في عدم الاستقرار أو لاستعادة الثقة في السوق.