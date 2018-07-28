ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في الصين إلى 3.111 تريليون دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)
بعد تراجعه 14.23 مليار دولار في شهر مايو، عاود الاحتياطي الأجنبي الصيني الارتفاع بنحو 1.51 مليار دولار في يونيو، مدفوعاً بتغييرات في قيمة الموجودات، بصرف النظر عن المخاوف المتعلقة باندلاع حرب تجارية بين بكين وواشنطن.
وارتفع الاحتياطي في يونيو إلى 3.112 تريليون دولار، بحسب بيانات نشرتها صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن البنك المركزي الصيني.
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وتمكن اليوان في العام الماضي، من تجاوز 3 سنوات متتالية من التراجع في قيمته مقابل الدولار، حيث تحولت هجرة رؤوس الأموال عبر الحدود إلى الخارج، لاستقرار في الداخل.
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ورغم حالة الاضطراب التي سادت السوق خلال الفترة الأخيرة، تبدو الصين غير قلقة، حيث تتدخل فقط للحيلولة دون حدوث أي تراجعات تتسبب في عدم الاستقرار أو لاستعادة الثقة في السوق.