كوزمين: الدمج لن يؤثر على قوة «الكلاسيكو»

منير رحومة (دبي)

أكد الروماني كوزمين، مدرب فريق «شباب الأهلي - دبي»، أن الدمج بين ناديي الشباب ودبي مع الأهلي لن يؤثر سلباً على الأجواء الحماسية للكلاسيكو، لأن مواجهة العين دائماً تكون قوية ومثيرة وحماسية، مضيفاً أنه منذ قدومه للدولة، فان مباريات العين والأهلي تكون عادة قوية ومثيرة.

وأضاف كوزمين: «لقاء غدٍ سيكون أمام فريق قوي ومنافس على لقب الدوري»، متوقعاً أن يشهد أجواء المتعة والتشويق المعتادة نفسها، بالإضافة إلى أنه فرصة واختبار جاد لتقييم مستوى وحقيقة إمكانيات فريقه، متمنياً أن يقدم الفريقان مباراة جميلة وممتعة للجماهير التي ستتابع اللقاء.

وعن العروض التي قدمها فريقه، في انطلاقة الموسم وتأخره في النتيجة خلال الأشواط الأولى، اعترف أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء، وكان التركيز ضعيفاً، لذلك حرص على تحذير لاعبيه من ذلك، لأنه يجب أن يكون التركيز كبيراً، خاصة في بداية المباراة، مطالباً لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الأخطاء.

وكشف كوزمين أن فريق «شباب الأهلي - دبي» يبذل جهداً كبيراً في الملعب، ويعتبر من بين أفضل ثلاثة فرق من حيث العطاء والأداء داخل الملعب، من خلال الإحصاءات التي قام بجمعها.

وعن الغيابات، أبدى كوزمين قلقه من الإصابة التي تعرض لها كل من ماخيت ديوب وسالمين خميس ووليد عباس، متمنياً أن يستعيدوا جاهزيتهم، وأن يكونوا قادرين على المشاركة في المباراة.

وقال كوزمين: «إن هناك العديد من النقاط تقلقه حالياً، مثل ضعف الوقت الأصلي للعب، حيث لم يتجاوز 51 دقيقة في مباراة فريقه مع عجمان ضمن الجولة الماضية للدوري»، معتبراً أنه رقم ضعيف، ومتمنياً من اللجان المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى المسابقة، أما بقية المشكلات الأخرى بدورينا فأكد أنه لو تحدث عن السلبيات الموجودة حالياً فإنه يحتاج إلى مؤتمر صحفي يمتد يومين وقد لا ينتهي.