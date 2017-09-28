زوران: أتوقع مواجهة قوية وأتمنى قرارات عادلة

صلاح سليمان (العين)

وصف الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين مباراة الغد أمام شباب الأهلي دبي على استاد هزاع بن زايد، بأنها مباراة صعبة، أمام فريق جمع حتى الآن ست نقاط من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين، ما يتطلب من فريقه أن يكون في قمة مستواه الفني، وأن يؤدي اللاعبون بدرجة عالية من التركيز حتى يستطيع أن يحصد العلامة الكاملة.

وقال مدرب العين إنه يعرف لاعبي الفريق المنافس، إن فريقه بلغ الجاهزية الكاملة لخوض لقاء «الكلاسيكو»، موضحاً أن المنافس مكتمل الصفوف. وتوقع أن يقدم الفريقان مباراة قوية، متمنياً أن يكون ثلاثي التحكيم في مستوى عالٍ، مشيراً إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباريات الجولتين الأولى والثانية، خاصة تلك التي كان طرفاها العين وشباب الأهلي دبي، متمنيا أن لا يقع الحكام في مثل تلك الأخطاء، واصفاً قراراتهم الماضية بالسيئة، لكنه لا يعتقد أنه سيخسر لقاء الغد بسبب الحكام، مضيفاً: «لم أتحدث إلى حكم مباراتنا أمام حتا في كأس الخليج العربي بطريقة سيئة، حتى أنال عقوبة الإيقاف، ولا أود أن أتحدث كثيراً عن الحكام ولكن كل ما نأمله أن يكونوا في قمة مستواهم».

وزاد: «لا شك أن مباراة العين وشباب الأهلي دبي قمة استثنائية، وعليه نأمل أن يكون أداء الفريقين أيضاً في قمته، وأن يظهرا بالمستوى الذي يتوقعه الجميع». وعما إذا كان الدمج قد أثر في مستوى الفريق الضيف، قال:«بالطبع دمج الأندية الثلاثة منح الفريق وفرة من اللاعبين في أكثر من مركز، ما يصعب من مهمة المدرب، مؤكداً أن شباب الأهلي دبي يقوده مدرب متميز ويعتبر الأفضل في المنطقة ويملك الخبرة الكافية وقد قدم عملاً كبيراً.

وأكد زوران غياب عمر عبدالرحمن عن لقاء الغد، وأن إسماعيل أحمد ليس في كامل الجاهزية بعد عودته من الإصابة، ولكنه سيشارك لبضع دقائق، مبيناً أنه سعيد بعودة الثنائي مهند العنزي ومحمد أحمد وظهورهما في صورة جيدة.

وبسؤاله عن تأثير غياب عمر عبد الرحمن بعد أن حقق الفريق الفوز بدونه على حتا في الجولة السابقة، قال: « لا أريد أن أتكلم عن أهمية «عموري»، وغيابه أصبح حقيقة وواقعا ولا شك أنه لاعب مهم للفريق، ولكن على لاعبينا أن يكونوا أكثر تركيزاً وأن يقدموا أفضل ما لديهم. وفي مباراتنا الأخيرة ظهر اللاعبون في حالة طيبة واستطاعوا أن يحققوا الفوز وأن يعودوا من ملعب حتا بالعلامة الكاملة، وأتمنى أن يكونوا في قمة مستواهم في لقاء الغد».

وفيما إذا كان يشعر بضغوط في هذا الموسم، قال: «بالطبع كل مدرب يتطلع للفوز بالبطولة، والعين يملك نفس الطموح وبكل تأكيد لا أريد أن أضع ضغوطاً على اللاعبين، إلا أنني أتطلع إلى أن يقدم فريقي مستوى فنياً عالياً. واللاعبون والجماهير لديهم الرغبة والطموح لحصد الألقاب، ولن نكون سعداء إذا لم نحقق أي لقب في هذا الموسم كما حدث في الموسم الماضي».