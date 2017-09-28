75 لاعباً آسيوياً في 7 سنوات.. والمحصلة «علامة استفهام»

علي معالي (دبي)

الموسم الحالي هو السابع لتجربة اللاعب الآسيوي في ملاعبنا الكروية، ولا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذه التجربة، والتي تم إقرارها بشكل رسمي وفق قاعدة (3 + 1)، وإقرار هذا النظام جاء من جانب الاتحاد الآسيوي وبدأنا في تنفيذه موسم 2011/ 2012، واليوم بعد مرور هذه السنوات، وصل عدد اللاعبين الذين وطأت أقدامهم ملاعبنا 75 لاعباً آسيوياً تجولوا بين أنديتنا على مدار هذه السنوات.

وللوصول إلى الإيجابيات والسلبيات التي تمت في عهد اللاعب الآسيوي والمستمرة حتى الآن قامت «الاتحاد» برصد دقيق لعدد اللاعبين والأسماء والأندية التي تعاقدات معهم، إضافة إلى عينة من الآراء بخصوص هذه التجربة، ما لها، وما عليها، لنقف عند الأهداف التي تحققت من هذه التجربة الصفراء.

وقبل الخوض في التفاصيل، وقعت العديد من الحيل، أو لنقل عليها بمنتهى الصراحة، تلاعب بالقوانين من حيث الالتفاف عليها من خلال تجنيس بعض اللاعبين من أميركا اللاتينية بجنسيات آسيوية، وهو ما سبب الكثير من الخلافات، ولكننا في هذا التحقيق سوف نناقش الموضوع الآسيوي بعيداً عن نقطة التجنيس والتلاعب بالأوراق.

وعلى الرغم من توافد 75 لاعباً على أنديتنا المختلفة، لكن قليلين من تركوا بصمة في ملاعبنا، ونذكر منهم مدافع العين الكوري ميونج جو لي، الذي ساهم في تأهل العين لنهائي بطولة الأندية الآسيوية، ولكن «الزعيم» لم يوفق في التتويج باللقب 2016، وساهم هذا اللاعب الكوري في تحقيق العين لعدد من البطولات المحلية، ولا ننسى أيضا الكوري الجنوبي الآخر كيانج يون كوان الذي ساهم هو الآخر في تأهل الأهلي إلى نهائي آسيا 2015، ولكنه لم يوفق أيضاً في التتويج باللقب القاري، كما ساهم الكوري جونجوو بارك في تتويج الجزيرة بلقب دوري الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الإمارات في الموسم الحالي.