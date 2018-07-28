«التكنولوجيا الخاصة» سبب استمرار الشركات الكبرى في جني الأرباح

بقلم: كريستوفر ميمز

الشكوك التي تخطر على بالك صحيحة، فالشركات الكبرى في كل مجال تحاول جاهدة الابتعاد عن أقرانها بأسرع وتيرة وفي أسرع وقت ممكن، وذلك بدرجة أكبر من أي وقت مضى، لأن هذا قد يؤدي بها إلى الفوز بحصة الأسد من الأرباح ومكاسب الإنتاج.

ولتفسير نجاح الشركات الكبرى اقترح الاقتصاديون تفسيرات عديدة ممكنة على شاكلة، كبار المديرين المميزين يتدفقون إلى الشركات الكبرى، والأتمتة تخلق نوعاً من الاختلال في الإنتاجية، وهوس الاندماج بين الكيانات التجارية، أو الاستحواذ على شركات في المجال نفسه، وأيضاً عدم تنظيم قوانين مكافحة الاحتكار وربما تفسيرات أكثر من ذلك.

لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن سر نجاح «أمازون» و«جوجل» و«فيسبوك» في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن شركات مثل «يو بي إس» و«سي في إس» وكذلك «وول مارت» من قبلهم، هو مقدار ما يستثمرونه في التكنولوجيا الخاصة بهم، وهناك أنواع مختلفة من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

خلال العقود القليلة الأولى من ثورة الكمبيوتر، كانت معظم الشركات تشتري أجهزة وبرامج جاهزة. بعد ذلك، ومع ظهور التقنية المعروفة باسم «آي كلاود» أو السحابة، انتقلوا إلى الخدمات التي تقدمها شركات مثل «أمازون» و«جوجل» و«ميكروسوفت». وهذا يشبه الاختلاف بين الحلة التي يتم حكايتها خصيصاً لتناسب كل فرد، أو الحلة الجاهزة التي تشتريها مباشرة من المتجر، إذ يمكن تطويع هذه الأنظمة لتناسب احتياجات كل فرد حسب نوع وحجم استخداماته.