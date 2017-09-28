«أبوظبي الرياضي» يحاضر صغار «العنابي» عن «نمط الحياة الصحي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي محاضرة توعوية بعنوان «الرياضة لنمط حياة صحي» للاعبين تحت 14 و18 سنة بمقر أكاديمية النادي في الشهامة أمس، في إطار خططه لتوفير كل العوامل التي تساهم في الارتقاء بالرياضة بشكل عام في إمارة أبوظبي.

وحاضر الدكتور خالد خليفة دغمان من مجلس أبوظبي الرياضي، اللاعبين مسلطاً الضوء على المعطيات العلمية التي تخص علوم الرياضة، والتي تساهم في تطوير مستوى اللاعب وزيادة نشاطه في التدريبات وتقديم أداء أكثر إيجابية في المباريات.

كما ركزّت المحاضرة التي تفاعل معها اللاعبون، على نقاط رئيسة أهمها، التكوين الجسماني للاعب وانعكاسه على مستواه، وأهمية شرب الماء، وضرورة أن يحصل اللاعب على قسط كافٍ من النوم يومياً، وتطرق المحاضر إلى الجوانب الأخرى للياقة البدنية وتأثيرها على التحصيل العلمي.

ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم محاضراته بأندية أبوظبي، ويعقد في أكاديمية الوحدة يوم 24 أكتوبر المقبل ورشة بعنوان «التدريب الإعلامي للاعبين»، ثم يعقبها في 21 نوفمبر ورشة أخرى بعنوان «دورة فن الإتكيت والآداب الاجتماعية».