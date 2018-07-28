«كامكو» تصدر سندات بـ 40 مليون دينار كويتي

مدينة الكويت (الاتحاد)

أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار كويتي لأجل 5 سنوات بنجاح، حيث لاقى الإصدار قبولاً من قبل المستثمرين، مما ساهم في زيادة ملحوظة في تغطية الاكتتاب في فترة ثلاثة أيام.

ويأتي قرار الشركة المصدرة ومديري الإصدار في تقصير فترة الاكتتاب لمدة ثلاثة أيام فقط، مدفوعاً بالتزامهم بتطوير معايير السوق المحلي ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تكون فترات الاكتتاب أربعاً وعشرين ساعة أو أقل.

وتم إصدار السندات، والتي لعبت كامكو وبنك الخليج دور مديري الإصدار المشتركين، على أساس شريحتين، الأولى بفائدة ثابتة تبلغ نسبتها 6.00 في المئة، تدفع على أقساط كل ثلاثة أشهر؛ والثانية تتمثل في سندات الفائدة المتغيرة، حيث يكون معدّل الفائدة معادلاً لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، مضافاً إليها 2.75% تدفع أيضاً بشكل ربع سنوي وعلى أقساط، على ألا تفوق 7.00% سنوياً.

وكانت شركة كامكو حصلت مؤخراً على تصنيف ائتماني لدرجة الاستثمار عند BBB للأجل الطويل وA3 على المدى القصير، من قبل مؤسسة كابيتال انتيليجانس للتصنيف الائتماني.

وتعكس هذه التصنيفات الأداء الصلب للشركة واستراتيجية التطوير التدريجي، في الوقت الذي تدير فيه الشركة أصولاً مدارة بقيمة 11.2 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2017.