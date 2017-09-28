نجوم العالم يدشنون «بريمير فوتسال» في الوصل

رضا سليم (دبي)

دشن مشاهير كرة القدم العالمية السابقين، منافسات نهائيات بطولة «بريمير فوتسال» لكرة الصالات 2017، والتي انطلقت مساء أمس الأول بصالة نادي الوصل، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وتستمر البطولة حتى الأول من أكتوبر المقبل، وتم إطلاق أسماء مدن هندية على الفرق الأربعة التي تشارك في البطولة، وهي فريق بينجالورو رويالز، الذي يقوده الإنجليزي بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد، وفريق مومباي ووريورز ويقوده ريان جيجز، وفريق تشيناي سينجهامز ويقوده الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وفيما يقود فريق كيرلا كوبراس، الإسباني ميشيل سالجادو، نجم نادي ريال مدريد السابق.

يذكر أن هذه النسخة هي الثانية للبطولة، التي تستضيفها «بريمير فوتسال»، وتم إطلاقها عام 2016 في الهند، وبلغ عدد المشاهدين أكثر من 100 مليون مشاهد حول العالم، مع وصول إجمالي إلى أكثر من 700 مليون شخص، وباتت من أكبر بطولات كرة قدم الصالات من حيث المشاهدة في العالم.

وشهدت ضربة البداية فوز فريق مومباي ووريورز على فريق تشيناي سينجهامز بنتيجة 10-7، فيما تفوق فريق بينجالورو رويالز على فريق كيرلا كوبراس بنتيجة 8-6.

وتحصل الفرق المشاركة على راحة اليوم، بعدما لعبت مساء أمس على أن يبدأ الدور نصف النهائي غداً، ويسدل الستار عن البطولة بالمباراة النهائية بعد غدٍ.