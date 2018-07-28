253 مليار دولار عائدات شركات الإنترنت الصينية

بكين (د ب أ)

ارتفع إجمالي عائدات أكبر 100 شركة إنترنت صينية، بواقع 50.6 بالمئة في عام 2017، مما أسهم بشكل كبير في حفز النمو الاقتصادي الصيني، بحسب ما ذكره تقرير حديث نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس .وأوضح التقرير الذي أصدره بشكل مشترك الجمعة، مركز المعلومات التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وجمعية الإنترنت الصينية، أن إجمالي عائدات الشركات المئة بلغ 1.72 تريليون يوان (حوالي 253 مليار دولار أميركي). وارتفعت أرباح تلك الشركات بنسبة 82.6 بالمئة على أساس سنوي إلى270.71 مليار يوان العام الماضي، حيث حققت 83 شركة منها أرباحاً، وتتطلع 11 شركة إلى هوامش أرباح تزيد على 40 بالمئة، وفقاً للتقرير.

وساهمت شركتا «علي بابا» و «تنسنت»، وهما أكبر شركتين للإنترنت في القائمة، بأكثر من ربع إجمالي العائدات وقرابة 60 بالمئة من الأرباح.

وتضم القائمة أسماء كبيرة أخرى، بينها شركات «بايدو» و«جينجدونج» و«نت إيز» و«سينا» و«سوهو». واستثمرت الشركات المئة الكبرى 106 مليارات يوان في البحوث والتطوير في عام 2017، بزيادة 1. 41 بالمئة على أساس سنوي، بحسب التقرير.

ويتم سنوياً إصدار التقرير الخاص بشركات الإنترنت المئة الكبرى بالصين منذ عام.2013، وارتفعت عائدات شركات الإنترنت في القائمة من أقل من 400 مليار يوان في عام 2014 إلى 1.72 تريليون يوان العام الماضي.