«الشرعية» تحرر المجمع الحكومي وإدارة أمن «المخا»

عقيل الحلالي (صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، أمس، من السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن، بعد تضييق الخناق على المليشيات الانقلابية فيما تبقى من مبانٍ شرق وغرب مدينة المخا بمحافظة تعز. وأكد مصدر عسكري في قيادة محور تعز لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن عملية تحرير المجمع الحكومي ومحيطه وإدارة الأمن وأحياء البليلي، جاءت بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات قبل أن تلوذ بالفرار. وتعاني الميليشيا الانقلابية انهيارات كبيرة في صفوفها، خصوصاً بعد تلقيها ضربات موجعة من مقاتلات التحالف العربي، حيث دمرت ما لا يقل عن 15 غارة جوية للتحالف، مواقع وتحصينات عسكرية للميليشيات في المخا، حيث استهدفت بعض الغارات مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات صالح بمدرسة السعيد، وسط المدينة، بينما أصابت ضربة جوية هدفاً في منطقة «يختل» على بعد 15 كيلومتراً شمال المخا باتجاه محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية باشرت نزع الألغام التي زرعتها المليشيات في المباني والمنشآت شرق وغرب المدينة.

إلى ذلك، تمكنت قوات الشرعية بمديرية مقبنة غربي تعز، من تطهير جبل «البرادة» الذي كانت تسيطر عليه المليشيات الانقلابية، ما أدى إلى التحامهم مع قوات الشرعية في جبهة الكدحة. وأحبط الجيش اليمني محاولة التفاف لعناصر المليشيات، في الجبهة ذاتها، وتكبدت الميليشيا عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها، في ظل استمرار المعارك غرب تعز. وقال المتحدث باسم قوات الشرعية في تعز العقيد منصور الحساني في تصريح لـ «الاتحاد»، «يحقق الجيش الوطني تقدماً كبيراً في وسط مدينة المخا، ويقوم بتمشيط المباني والشوارع من فلول عناصر التمرد والانقلاب، وسقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح»، مشيراً إلى تقدم آخر للجيش في منطقة الكدحة، ألحق خسائر كبيرة بالميليشيات الانقلابية.

وقال «قوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة التحمت بجبهة الكدحة، وشنت هجوماً عنيفاً على مواقع مطلة على مفرق الوازعية»، غداة سيطرة قوات الشرعية على جبل الصيبارة المطل على مركز مديرية الوازعية، غرب محافظة تعز.