حملات أمنية لملاحقة عناصر «حسم» بـ8 محافظات

القاهرة (وكالات)

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لملاحقة أعضاء حركة حسم الإرهابية بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، والشرقية»، للتوصل لأي معلومات تفيد بأماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم.

وأسفرت الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 18 من المشتبه فيهم، وتدمير 35 وكراً عُثر بداخلها على أدوات وأوراق تؤكد وجود بعض الإرهابيين، وعزمهم على تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد في الفترة المقبلة، بأوامر من عناصر الإخوان الهاربين للخارج.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن أكثر من 16 فريقاً أمنياً تم تشكيلهم من ضباط قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بـ8 محافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارة البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي.

وأضاف أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وجه بتكثيف الحملات الاستباقية على المناطق الجبلية والزراعية والشقق المفروشة بالمحافظات السابقة لملاحقة أعضاء حركة «حسم» الإرهابية، وإغلاق المناطق الحدودية لتلك المحافظات بكمائن ثابتة ومتحركة فضلًا عن تمشيط المناطق الزراعية والصحراوية بين المحافظات، وفحص الشقق السكنية لملاحقة المتهمين.

وأضاف المصدر أن تلك الحملات تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من إلقاء القبض على 18 شخصاً يشتبه في تورطهم بحوادث إرهابية، وضبط 93 هاربًا من قضايا جنائية، فضلًا عن تدمير 35 وكراً كان يتخذها بعض المتورطين في حوادث إرهابية والهاربين من أحكام جنائية مأوى لهم، مشيراً إلى العثور على أدوات وأوراق تؤكد عزم تلك العناصر تنفيذ عمليات عدائية في الفترة المقبلة، بأوامر من عناصر الإخوان الهاربين للخارج.