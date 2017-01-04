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السفارة السعودية في القاهرة توثق انتهاكات الانقلابيين خلال عام
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

القاهرة (وكالات)

رصدت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، انتهاكات الميليشيات الانقلابية في اليمن بمختلف المجالات.

وقالت إنه حسب تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فقد وصلت حالات تجنيد الأطفال إلى 4810 حالة، تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 18 عاماً، وشمل ذلك إرغام الأطفال على القتال في جبهات الحرب، وتوزيع الذخيرة، والاعتداءات الجنسية.

وسجل التقرير 373 حالة قتل تعرض لها أطفال يمنيون في 16 محافظة بينهم 224 من أبناء محافظتي عمران وصعدة شمال اليمن قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب الميليشيات في جبهات القتال ضد قوات الشرعية.

ووثق فريق الرصد 34 حالة تعذيب تعرض لها أطفال محتجزون لدى الميليشيات بمحافظة «حجة» بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتليهم في جبهات القتال، إضافة إلى 25 حالة اعتداء بحق أطفال آخرين من محافظات «الأمانة»، و«عمران»، و«ذمار».

وبحسب تقرير السفارة السعودية في القاهرة، تشير الإحصائيات الموثقة إلى أن 6419 طفلاً يمنياً، بينهم 6168 ذكوراً و251 إناثاً، تعرضوا لعدة انتهاكات في اليمن خلال النصف الأول من عام 2016 والتي تنوعت بين قتل وإصابة وخطف وتعذيب واعتداء، وغيرها من الانتهاكات العامة كالحرمان من التعليم والخدمات الصحية، وحقهم في اللعب وعيش حياة طفولية بريئة وآمنة، إضافةً إلى ذلك، تم تدمير 959 مؤسسة تعليمية عن طريق، استخدامها لتخزين الذخيرة أو تحويلها إلى سجون أو إغلاقها من قبل الميليشيات، مما حرم 386600 طفل من حق التعلم. ... المزيد
     
 

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