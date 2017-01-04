السفارة السعودية في القاهرة توثق انتهاكات الانقلابيين خلال عام

القاهرة (وكالات)

رصدت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، انتهاكات الميليشيات الانقلابية في اليمن بمختلف المجالات.

وقالت إنه حسب تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فقد وصلت حالات تجنيد الأطفال إلى 4810 حالة، تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 18 عاماً، وشمل ذلك إرغام الأطفال على القتال في جبهات الحرب، وتوزيع الذخيرة، والاعتداءات الجنسية.

وسجل التقرير 373 حالة قتل تعرض لها أطفال يمنيون في 16 محافظة بينهم 224 من أبناء محافظتي عمران وصعدة شمال اليمن قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب الميليشيات في جبهات القتال ضد قوات الشرعية.

ووثق فريق الرصد 34 حالة تعذيب تعرض لها أطفال محتجزون لدى الميليشيات بمحافظة «حجة» بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتليهم في جبهات القتال، إضافة إلى 25 حالة اعتداء بحق أطفال آخرين من محافظات «الأمانة»، و«عمران»، و«ذمار».