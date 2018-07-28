أنصار البيئة يواجهون مستثمري «الذهب الأخضر» لإنقاذ غابات السويد

استوكهولم (أ ف ب)

أثارت الحرائق التي تضرب غابات السويد اعتراضات على قطاع إنتاج الخشب المتهم بالتضحية بالتنوّع الطبيعي في سبيل المكاسب التجارية.

والغابات الشمالية من المقدّسات في الأساطير الشعبية التقليدية في السويد، وتغطي 70% من أراضي هذا البلد.ويؤمن سوق استغلال الغابات العمل لـ 100 ألف شخص، ويجعل السويد ثالث أكبر مصدر في العالم للأخشاب والورق.

وتغطّي الغابات 95% من مساحة بلدة يوسدال الصغيرة، ويؤمن قطاع الخشب معيشة الكثيرين من أبنائها، على غرار القرى والبلدات الأخرى الواقعة في المناطق الشمالية. وهكذا يشكّل «الذهب الأخضر» أحد أركان الاقتصاد السويدي، وصار كبار التجّار من النخبة السياسية في البلد، من المستثمرين في هذا القطاع.

وترتفع الأصوات مع اندلاع الحرائق الكبرى في الآونة الأخيرة، للتنديد بدور المستثمرين في الغابات، واحتلّ هذا الجدل حيّزاً كبيراً بشكل سريع بين السويديين.