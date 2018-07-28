أنصار البيئة يواجهون مستثمري «الذهب الأخضر» لإنقاذ غابات السويد

استوكهولم (أ ف ب)
أثارت الحرائق التي تضرب غابات السويد اعتراضات على قطاع إنتاج الخشب المتهم بالتضحية بالتنوّع الطبيعي في سبيل المكاسب التجارية.
والغابات الشمالية من المقدّسات في الأساطير الشعبية التقليدية في السويد، وتغطي 70% من أراضي هذا البلد.ويؤمن سوق استغلال الغابات العمل لـ 100 ألف شخص، ويجعل السويد ثالث أكبر مصدر في العالم للأخشاب والورق.
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وترتفع الأصوات مع اندلاع الحرائق الكبرى في الآونة الأخيرة، للتنديد بدور المستثمرين في الغابات، واحتلّ هذا الجدل حيّزاً كبيراً بشكل سريع بين السويديين.
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