«سلطة دبي الملاحية» تشارك في معرض هامبورج للسفن والتكنولوجيا البحرية

دبي (الاتحاد)

تشارك «سلطة مدينة دبي الملاحية» في معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية 2018، أحد أكبر المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا والمعدات البحرية والمقرر في مدينة هامبورج الألمانية بين 4 و7 سبتمبر المقبل، لاستعراض التجربة الرائدة لإمارة دبي والتي توّجت مؤخراً بدخولها قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» (ISCD )، لتكون بذلك المدينة الأولى عربياً التي تصل إلى مراكز الصدارة الدولية في القطاع البحري.

وتأتي المشاركة في الحدث الدولي بالتعاون مع «غرفة تجارة وصناعة دبي» في إطار الالتزام المشترك بالترويج للمقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي الذي يعتبر من بين الأكثر تنافسية وجاذبية وشمولية عالمياً، فضلاً عن تعريف مجتمع الأعمال الألماني والدولي بالفرص الهائلة التي تزخر بها الإمارات باعتبارها مركزاً بحرياً من الطراز الأول.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة، كونه منصة مثالية لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية» لاستعراض أبرز المبادرات الطموحة التي كان لها الدور الأبرز في ترسيخ حضور دبي كمنافس قوي للتجمعات البحرية الريادية، مثل سنغافورة وهامبورج وأوسلو وهونج كونج وطوكيو وكوبنهاغن وأثينا ولندن وغيرها.

وتتمحور المشاركة حول تسليط الضوء على المبادرات المصممة للنهوض بالقطاع البحري، وفق الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.