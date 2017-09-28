ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنادي الظفرة بالزعفرانة بأبوظبي ظهر أمس، الورشة الفنية لمدربي حراس المرمى تحت إشراف أكاديمية اتحاد كرة القدم وذلك بحضور الدكتور خالد محمد عبدالله العضو المنتدب لأكاديمية اتحاد الكرة.

وحاضر في الورشة زكريا أحمد العوضي المحاضر بالاتحاد الآسيوي وشارك فيها حوالي 20 مدرباً من مدربي حراس أندية الدولة، بالإضافة إلى نايف القحطاني من المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما شارك بالحضور في الورشة حراس مرمى الفريق الأول بنادي الظفرة عبد الله سلطان وزايد الحمادي وإبراهيم الكعبي وحارس مرمى الوحدة راشد علي وحراس مرمى نادي بني ياس محسن الهاشمي وعادل بوبكر وماجد القبيسي.

واشتملت الورشة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 سبتمبر، على العديد من الجوانب النظرية والعملية التي تخص حراس المرمى وتطور من مهاراتهم حيث ناقش المحاضر في اليوم الأول أهمية الاستعداد الذهني والبدني لحراس المرمى قبل يوم المباراة وأهمية الإحماء البدني والأساليب الحديثة في الإحماء.

وتطرق المحاضر خلال اليوم الثاني إلى أهمية التمركز وغلق الزوايا بالنسبة لحراس المرمى خلال المباراة وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة.

وخلال اليوم الثالث تطرق المحاضر إلى أخطاء الحراس وكيفية التعامل معها بعد المباراة من قبل المدربين.

ودار خلال الورشة العديد من النقاشات عن دور وأهمية الحراس في نتائج الفرق وكيفية الارتقاء بمستوى أدائهم الفني والبدني.

وأبدى المشاركون خلال الورشة، سعادتهم لما لمسوه من اهتمام أكاديمية اتحاد كرة القدم لتطوير أداء المدربين وحراس الدولة مؤكدين على تطبيق ما تعلموه خلال الدورة، لتطوير أداء حراس مرمى فرقهم متمنين استمرار مثل هذه الدورات لتطوير أداء وقدرات المدربين والحراس على حد سواء.