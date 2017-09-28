«المحترفين» تشيد بمستوى «المقيمين» في «الرديف»

دبي (الاتحاد)

أشادت لجنة المحترفين بالمستوى الذي قدمه اللاعبون المقيمون في مباريات دوري الرديف، حيث يشارك 7 لاعبين عرب من خمس جنسيات مختلفة في مباريات الرديف للموسم الحالي، بناءً على التعديل الذي أجرته لجنة دوري المحترفين على لائحة البطولة، وسمحت بموجبه للأندية بقيد اثنين من اللاعبين المقيمين ضمن قوائمها لهذا الموسم.

وحرصت الأندية على الاستعانة بخدمات اللاعبين المقيمين خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية في دوري الرديف، وقدم بعض اللاعبين مستويات طيبة، ومن بينهم لاعب دبا السوداني عبد الله مهدي، الذي ينافس على صدارة الهدافين بثلاثة أهداف، بعد تسجيل هدفي الفوز لفريقه على حساب الوحدة في الجولة الأولى، وهدف في الجولة الثانية أمام الجزيرة، كما سجل المصري يحيى نادر الهدف الثاني لفريق العين في شباك حتا في الجولة الثانية.

وأوضح عبد الحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة الفنية للجنة دوري المحترفين، أن إشراك اللاعبين المقيمين في بطولة دوري الخليج العربي للرديف، جاء بناءً على دراسة فنية أجرتها اللجنة في إطار مساعيها لتطوير مسابقاتها في الجانب الفني.