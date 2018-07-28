دائـرة المالية المركزية في الشارقة تفوز بجائزة آدم سميث 2018

الشارقة (الاتحاد)

فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مُؤخراً، بجائزة آدم سميث لعام 2018 «لأفضل حلول إدارة الخزينة في الشرق الأوسط»، تقديراً لتميّزها في تقليل أوقات المعاملات وتوفير التكاليف التشغيلية، وتسلّم وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، الجائزة المرموقة من شون دي سيلفا، مدير المشروع في مقر الدائرة.

وقال الصايغ «نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم الدولي لخدماتنا المواكبة لأحدث التطورات في مجال إدارة الخزينة والحلول المالية. وقد اتخذت دائرة المالية المركزية في الشارقة خطوات كبيرة إلى الأمام لاحتضان التكنولوجيا المتعلقة بأتمتة عمليات الخزينة.

ومن خلال رؤية الدائرة الهادفة إلى معرفة الوضع النقدي لأكثر من 250 جهة حكومية في 16 مصرفاً لتعزيز ضوابطها المالية، مع تحسين إدارة السيولة والتحكم في المخاطر المالية، كان الهدف النهائي للدائرة هو تحسين كفاءتها وتخفيض صافي تكلفة الاقتراض لهذه الجهات».

وأضاف الصايغ «ابتكرنا حلاً باستخدام نظام الخصم المباشر في دولة الإمارات بالاتفاق مع مصرف الإمارات المركزي. وبالتالي، يتم تقليل أوقات المعاملات بشكل كبير من أيام إلى ثوانٍ، وقد حققت دائرة المالية المركزية وفورات كبيرة في التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى تعويض تكاليف التنفيذ».

وأكد وليد الصايغ أنه يتم حالياً معالجة نحو 70% من المعاملات إلكترونياً، مؤكداً أن الدائرة تركز على الشفافية في إدارة إجراءات العمل، وتحرص على التبسيط والتسهيل، ومواكبة أحدث التطورات التقنية التي تعزز من كفاءة العمل الحكومي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.وشكلت أنشطة الدفع النقدي وإدارة النقد من مختلف الإدارات، تحدياً لدائرة المالية المركزية قبل اعتماد أتمتة الخزينة الجديد.

وقد أصبح النظام الجديد ممكناً من خلال التعاون مع HSBC وKyriba، وهو نظام إدارة الخزينة الموحد.

وتم إطلاق برنامج جوائز آدم سميث في عام 2008، وهو برنامج يُعترف به عالمياً كمعيار عالمي في مجال الإنجاز.

وقد تلقت جائزة هذا العام أكثر من 200 ترشيح من 35 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والأميركتين والشرق الأوسط.