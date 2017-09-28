الكرواتي ميلين يترقب تحديد مصيره مع «أبيض الناشئين»

معتصم عبدالله (دبي)

ينتظر الكرواتي فيردو ميلين مدرب منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002 مصير استمراره مع «الأبيض» في أعقاب عدم مشاركة «أبيض الناشئين» في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، والتي يسدل عليها الستار غداً، بإقامة مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية، الفلبين، الصين، ميانمار.

وأنهى الجهاز الفني لمنتخبنا معسكر «أبيض الناشئين» الأخير قبل نحو ثلاثة أيام من موعد انطلاقة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات، والتي انطلقت في الدوحة 20 سبتمبر الحالي بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط ضمت قطر «المستضيف»، اليمن، وبنجلاديش، حيث تصدر المنتخب اليمني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزه العريض على قطر 6-1، وعلى بنجلاديش 2-0، فيما احتل الأخير المركز الثاني بفوزه على «العنابي» المتذيل بثنائية نظيفة.

وينتظر الجهاز الفني لأبيض الناشئين واتحاد الكرة قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي والمتوقع إصداره خلال الأسبوع الحالي، بشأن العقوبات التي قد تفرض على المنتخب، ويطال التهديد أبيض الناشئين حتى على مستوى المشاركة المقبلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً في 2020 بسبب العقوبات من الاتحاد القاري، بعد إعلان ابتعاده الرسمي عن المنافسة في سباق التأهل لنهائيات كأس آسيا 2018 والمنافسة على البطاقات المؤهلة لمونديال الناشئين 2019.

وتولى الكرواتي فيردو ميلين قيادة أبيض الناشئين الى جانب مواطنه دافور ليسفيك «مدرب اللياقة» في 21 يونيو 2017، خلفاً لمساعد المدرب الحالي عبد الرحمن الحداد، والذي قاد «الأبيض» منذ ديسمبر 2014، وكان ميلين (39 عاماً) استهل مشواره التدريبي مع فريق زادار لموسمين على التوالي ما بين 2012 الى 2014 حيث حقق مع الأخير لقب دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب الشباب الكرواتي تحت 19 عاماً لثلاثة مواسم على التوالي منذ 2014 الى 2017، حيث قاد الأخير للتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2016.

وحجزت تسعة منتخبات مقاعدها بالتأهل المباشر لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2018 بعد تصدرها ترتيب مجموعاتها ممثلة في الأردن، طاجيكستان، ايران، العراق، اليمن، كوريا الشمالية، إندونيسيا، أستراليا، واليابان، في انتظار حسم صراع الصدارة في المجموعة الثامنة.

وشارك في التصفيات 44 منتخباً بعد انسحاب «أبيض الناشئين»، تم تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 22 منتخباً، وبحيث جرى تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات، وجرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمس مجموعات تضم خمسة منتخبات في كل منها، وخمس مجموعات تضم أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.