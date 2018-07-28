حرارة الصيف تنعش عمل ورش صيانة مكيفات السيارات

فهد الأميري (دبي)

انتعشت ورش مكيفات السيارات في الإمارات خلال هذا الصيف بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنة مع أشهر الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي زادت المشاكل الفنية للمكيفات، بحسب عاملين في ورش المكيفات.

وأكد هؤلاء أن معظم المشكلات الفنية تنحصر في تسرب غاز التبريد «فريون» أو تحلله، وتلف «كومبريسور» المكيف، كما يحذرون من رفع درجة المكيف وتخفيضها مباشرة من دون تدرج، وتقدر قيمة الإصلاحات حسب حجم المشكلة ونوع السيارة وأيضاً قطعة الغيار المستخدمة.

وقال محمد سلمان، مدير أحد مراكز صيانة مكيفات السيارات: المشكلة الرئيسية في مكيفات السيارات هي ضعف التبريد، وذلك إما بسبب تسرب غاز التبريد أو بسبب تحلل غاز التبريد، ويرجع تحلل غاز التبريد نتيجة عدم تشغيل مكيف السيارة طوال فصل الشتاء (على درجة الحرارة الباردة) مما يجعل غاز التبريد يتحلل لعدم دورانه داخل دورة تبريد المكيف، وعندما يأتي الصيف ونقوم بتشغيل المكيف يدور غاز التبريد في دورته بعد أن يفقد كثيراً من خواصه، فلا يبرد الهواء داخل السيارة ونشعر كأن المكيف يعمل كالمروحة مع وجود نسبة ضئيلة جداً من التبريد.

ويفسر سلمان سبب تسرب غاز التبريد بأنه نتيجة حدوث تشققات في الحلقات الصغيرة الموجودة بين وصلات ومواسير دائرة مكيف السيارة، منوهاً إلى أن الحل هو تغيير هذه الحلقات بمعرفة فني المكيفات، ولعدم حدوث ذلك يجب تشغيل المكيف في الشتاء لو لدقائق معدودة، 10 دقائق على سبيل المثال. ويضيف: هناك مشكلة أخرى تظهر في كباس المكيف (الكومبرسور) وهي ضعف كفاءته وأحياناً تعطله الكامل عن العمل وذلك بسبب عمر الكباس وطريقة استخدامه، ويجب وقتها الكشف عليه من المختص؛ لأنه في بعض الأحيان يمكن تصليحه وعمل صيانة له، ولكن في أغلب الأحيان يكون قد تعطل بصفة نهائية.