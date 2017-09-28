الفرنسي رينارد على رادار لجنة ترشيحات مدرب «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بات الفرنسي هيرفي رينارد «48 عاماً»، مدرب منتخب المغرب الحالي، على رادار لجنة ترشيحات مدرب المنتخب الوطني، التي تواصل عملها بشكل مستمر، من أجل حصر الأسماء المعروضة عليها منذ بداية تشكيلها الأسبوع الماضي، على أمل اختيار أنسب الأسماء في عالم التدريب لقيادة «الأبيض» نحو منصات التتويج القارية ولقب كأس آسيا 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه 43% من متابعي صفحة «الاتحاد الرياضي» على تويتر، ميلهم لمدرب أوروبي يقود منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، في ظل نجاحات عدة مدارس في التدريب خارج القارة العجوز، ومنها الألمانية والبرتغالية والهولندية والفرنسية.

بينما صوت 34% لصالح المدرسة اللاتينية، عند الإجابة على سؤال يتعلق بالمدرسة التدريبية التي يفضلها عشاق الأبيض، لتتولى القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني، وذهبت أصوات 19% من المصوتين إلى مدارس أخرى في التدريب، غير اللاتينية والأوروبية، وهي التي علق أصحابها بمدرب وطني، أو مدرب آسيوي.

وتفاعل قراء «الاتحاد» مع أنسب الأسماء التي يجب أن يتفاوض معها اتحاد الكرة لقيادة الأبيض، ورأى بعضهم أن المدرسة الألمانية هي الأبرز، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن المدرسة الفرنسية من المدارس القادرة على النجاح في دورينا، أما في المدرسة اللاتينية، فبدت الأصوات أكثر ترحيباً، بالمدرب الأرجنتيني أكثر من البرازيلي أو الكولومبي.