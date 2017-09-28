ستاد هزاع بن زايد يدشن تقنية «الإضاءة الأحدث» في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ستاد هزاع بن زايد عن تدشين تقنية الإضاءة الأحدث في العالم والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك تمهيداً لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» وكأس آسيا «الإمارات 2019».

ويأتي ذلك في ضوء خطط مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات البطولات الكروية العالمية في أبوظبي والعمل على إعداد كافة التحضيرات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز والإبهار التنظيمي.

وسيبدأ العمل بتقنية الإضاءة الجديدة (LED ) عندما يستضيف ستاد هزاع بن زايد غداً لقاء العين وشباب الأهلي - دبي، كما سيستضيف الاستاد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، والتي تجمع الجزيرة وأوكلاند سيتي» النيوزيلندي يوم الأربعاء 6 ديسمبر المقبل.

وتعمل التقنية الحديثة والصديقة للبيئة على توفير من 50 إلى 60 % من استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعكس دور الخطط المتواصلة والمساعي الدؤوبة في سير مراحل العمل التحضيري لاستقبال البطولات العالمية بحلة جديدة لكافة الملاعب.

من جهته تقدم حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها السخي واهتمامها الكبير لمسيرة تطور القطاع الرياضي»، مؤكداً أن ستاد هزاع بن زايد بتدشينه لتقنية الإضاءة الحديثة حريص على أن يكون ضمن التصنيف المتقدم ووجهة بارزة في ملاعب الكرة العالمية، خصوصاً وهو يتأهب لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، وكأس آسيا 2019، الأمر الذي يعكس حرص واهتمام إدارة ستاد هزاع بن زايد على دعم الخطط التنظيمية لإبراز الحدثين بأبهى صورة وأفضل حلة.

وأكمل قائلاً: التقنية الحديثة في ستاد هزاع بن زايد هي من أعلى مواصفات الإضاءة المستخدمة في الملاعب العالمية الكبيرة، وهي صديقة للبيئة، وتساعد على دعم الاستدامة البيئية، وتوفر بنسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، كما تمثل إضافة مهمة وجديدة لتحفة ملاعب الإمارات والعالم.

وأعرب العامري عن فخر ستاد هزاع بن زايد باحتضان افتتاح كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، والمباريات الأخرى في البطولة إلى جانب منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، مبيناً أن التطوير المستمر للمنشآت الرياضية يؤكد حجم الخطط الكبيرة لمجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على دعم الملاعب المعتمدة للبطولات العالمية بأحدث التقنيات المستخدمة، مؤكداً أن التقنية الجديدة ستستخدم ابتداءً من مباراة يوم غدٍ، والتي تجمع العين بشباب الأهلي دبي، متقدماً بالشكر إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على متابعته المستمرة.

والجدير بالذكر أن ستاد هزاع بن زايد تم افتتاحه بتاريخ 24 - يناير 2014، وحاز على العديد من الجوائز المهمة من بينها جائزة أفضل ملعب في العالم من بين 31 ملعباً بحسب ستاديوم دوت كوم، كما فاز بجائزة أفضل تصميم لملاعب الكرة العالمية.